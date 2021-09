Simona Zanghì, con Assisi Civica per Proietti sindaco: “La cura degli animali al centro”

La cura degli animali al centro del programma di Simona Zanghì, veterinaria da 25 anni ad Assisi, candidata di Assisi Civica alle prossime elezioni amministrative Assisi 2021. “Ho il privilegio di vivere da 25 anni nel comune di Assisi e finora ho goduto della sua bellezza, dei rapporti personali e professionali con le meravigliose persone che ci abitano e mi sono presa cura dei loro amati animali, parte integrante delle loro famiglie. Dopo tutti questi anni sono stata chiamata a contribuire allo sviluppo e al benessere di questo territorio che ormai sento mio! Ed è per questo – dice Simona Zanghì – che ho semplicemente accettato, con scrupolo di coscienza e per le mie competenze, di supportare Stefania Proietti con la mia candidatura, perché tanti progetti importanti iniziati per i diritti degli animali si possano portare a termine e altri nuovi si possano mettere in campo. Il territorio, l’ambiente, la natura che ci circonda, le persone che ci vivono e tutti gli animali hanno il diritto di essere messi al primo posto in questa società che spesso si dimentica del più debole! Per questo mi impegno a stare in prima linea dando il mio contributo morale e professionale per una Assisi più verde e sempre più attenta alla tutela dei diritti di tutti gli esseri viventi ed al loro benessere. I nostri bambini, i nostri giovani, i nostri anziani hanno il diritto di abitare in luoghi sani e integri anche dal punto di vista morale. È d’obbligo quindi accrescere la cura e la cultura dell’ambiente con progetti che coinvolgano i cittadini tutti. Poiché gli animali fanno parte integrante delle nostre famiglie e sono anche alla base di molte terapie e attività a sostegno degli esseri umani per riabilitazioni fisiche e psicologiche, pet-therapy e per molte altre cose.

Molte – sottolinea la dottoressa Zanghì – potrebbero essere le iniziative da dedicare a loro”.

“Sono qui da molti anni e amo questo territorio – dice ancora Simona Zanghì – ho accettato la candidatura al fianco di Stefania Proietti perché sono certa che insieme sapremo lavorare per colmare alcune importanti lacune umane nei confronti degli animali e dell’ambiente. Sono state fatte in questi anni tantissime cose per i diritti degli animali ma tante sono ancora da fare. Poi ci sono cose che non sono state pensate, e allora eccomi con le mie idee per dare un contributo concreto alla comunità. Persone, ambiente, natura e animali – ripete Zanghì – ho deciso di candidarmi per dare il mio contributo attraverso le mie competenze. Il canile sanitario aprirà in questi giorni, tanti soldi stanziati per creare anche un ambulatorio all’interno del canile stesso, nuovi recinti e appositi spazi per i cani ospitati, tutto questo prima non c’era e si può ancora migliorare”.

Poi, il programma: “Il grande tema del cimitero per animali nella Città di San Francesco, del gattile comunale, delle aree di sgambamento per i cani nei parchi cittadini, sono solo alcuni dei miei punti cardine. È importantissimo destinare aree verdi alle persone, ma anche destinare aree consone per gli animali. Le idee sono tante, ad esempio anche l’istituzione del ruolo delle cosiddette “gattare di quartiere”, che sono tante e si dedicano con amore ai gatti spendendo tutti i loro soldi. Inoltre Assisi – conclude Simona Zanghì – è una città turistica e in tanti vengono con i loro animali. Bello sarebbe realizzare un posto dove le tante persone possano lasciare in sicurezza i loro amici a quattro zampe, in un asilo diurno, utile anche alla cittadinanza tutta. Cercherò, se me ne darete l’opportunità e con i vostri preziosi suggerimenti, di attuare i miei propositi, convinta che il confronto sia l’unica arma per una politica sana e auspico di poter presto delineare insieme alla riconfermata Stefania Proietti, nuove misure e ruoli ufficiali dedicati al benessere e ai diritti degli animali, nella città che per eccellenza ne narra l’amore nei secoli”.

