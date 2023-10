Spazi pubblici per le associazioni, Lega Assisi: “Ennesima promessa non mantenuta”

“Dove sono i tanto decantati spazi pubblici da destinare al mondo dell’associazionismo locale?”: a chiederlo al sindaco Stefania Proietti sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli che proseguono “la risposta è semplice: non ci sono. Siamo invece di fronte all’ennesima promessa fatta dalla Proietti e poi non mantenuta. Parlando del Palio del Cupolone, ad esempio, manifestazione particolarmente sentita sul territorio assisano, il sindaco nel 2019 aveva dichiarato di avere individuato un’area da destinare alla costruzione della Casa del Palio. A distanza di 4 anni nulla si è ancora mosso e quelle promesse sono cadute nel vuoto”.

Per la Lega Assisi, sono “Comprensibili le critiche dei membri di alcune associazioni che lamentano la mancanza di aree dove poter realizzare eventi.

Anziché sostenere e incentivare le attività delle associazioni anche con spazi pubblici, l’amministrazione Proietti ha scelto di ignorarle. L’associazionismo è un potente mezzo da usare per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e per la crescita del tessuto economico locale: al primo cittadino questo sembra non interessare. Tutte le istituzioni, a qualsiasi livello, dovrebbero avvertire il bisogno di offrire ai residenti dei luoghi di aggregazione dove le associazioni esistenti possano sviluppare le loro iniziative. Ad oggi – concludono i due consiglieri – non siamo a conoscenza di progetti tali da far pensare che la Proietti si sia occupando delle criticità palesate a più riprese dall’associazionismo locale”.

