Monsignor Felice Accrocca arriverà nelle diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo e Foligno a marzo

Solenne celebrazione il 25 pomeriggio nella Cattedrale di San Rufino ad Assisi e il 28 a San Feliciano a Foligno; il 19 marzo a Santa Maria degli Angeli la messa di saluto e congedo a monsignor Sorrentino

13 Gennaio 2026 Religione 168

Monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, farà il suo ingresso e la presa di possesso nelle due diocesi nel mese di marzo e precisamente il 25 pomeriggio con la santa messa nella cattedrale di San Rufino ad Assisi per la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, e il 28 marzo pomeriggio con la celebrazione nella cattedrale di San Feliciano per la diocesi di Foligno. Si tratta di due date particolarmente significative, perché il 25 marzo è la Solennità dell’Annunciazione del Signore e il 28 marzo è il giorno dei Primi Vespri della Solennità della Domenica delle Palme. Il 19 marzo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ci sarà invece la messa di saluto e congedo dell’amministratore apostolico delle due diocesi, monsignor Domenico Sorrentino, in occasione dei 25 anni della sua nomina a vescovo e di ringraziamento per i 20 anni di servizio come pastore prima nella diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e poi di Foligno. La definizione delle date dell’insediamento del nuovo vescovo è arrivata anche a seguito della visita di cortesia che una delegazione delle due diocesi ha compiuto lunedì 12 gennaio recandosi in arcivescovado a Benevento per incontrare e conoscere monsignor Felice Accrocca.

