Tamponi e vaccini al Pala eventi, Apostolico (FdI): “Scelta azzeccata”

“Il trasferimento del punto vaccinale e per tamponi da Bastia al Palaeventi di Santa Maria Degli Angeli ha rappresentato una scelta di proficua, pubblica utilità. È proprio il Palaeventi a fare ancora la sua ‘bella figura’, in questo caso, in campo sanitario. E di questi tempi può parlarsi di autentica vittoria”. Lo scrive il consigliere Stefano Apostolico, capogruppo di Fratelli d’Italia Assisi, che plaude quindi alla giunta comunale per i tamponi e vaccini al Pala eventi.

“I ben strutturati spazi e gli ampi parcheggi del Pala eventi – aggiunge Apostolico – stanno consentendo di assolvere a tutte le regole del COVID. Ambienti riscaldati, distanziamento nelle file, spazi comodi per le attese offrono una risposta ottimale alle esigenze di tutti. La polivalenza del Palaeventi -secondo il consigliere di Fratelli d’Italia Assisi ha sempre consentito – e speriamo possa continuare a farlo – un’offerta di servizi che abbraccia ogni settore della vita pubblica. È luogo per eventi, grandi e piccoli, manifestazioni locali e territoriali, vicino al grande Lyrick e alla stazione ferroviaria. Negli anni trascorsi anche tutte le Associazioni assisane e territoriali ne hanno fruito. Da non trascurare la sua funzione per eventi anche fieristici e, purtroppo, siccome siamo in terra fortemente sismica, può divenire il primo e unico ricovero per ogni emergenza”.

Fratelli d’Italia di Assisi “plaude all’amministrazione comunale per aver offerto l’utilizzo di tamponi e vaccini al Pala eventi, in tempi di pandemia, nella certezza che saprà, con lungimiranza, far permanere questa bellissima struttura nella sua poliedrica funzionalità, per il bene di tutti i cittadini”.

