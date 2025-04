Tasse, la maggioranza al Misto: “Ordine del giorno su confronto istituzionale è stato votato insieme”

“Ci lascia quantomeno sorpresi il comunicato stampa del Gruppo Misto (ex Lega) in Consiglio Comunale composto dai consiglieri Mignani e Pastorelli (quest’ultimo come spesso accade assente durante la seduta) relativo all’ordine del giorno presentato sul tema della manovra regionale salita all’onore delle cronache nell’ultimo periodo. Non tanto per il contenuto ma piuttosto in virtù di quanto concertato in sede di Consiglio Comunale giovedì 3 aprile”. Lo scrivono in una nota i gruppi di maggioranza Partito Democratico, Assisi Domani, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle, a proposito della nota del consigliere Mignani sul ‘no’ all’aumento delle tasse.

“Durante la seduta consiliare, al momento della presentazione dell’ordine del giorno, il consigliere Mignani, prima di entrare nel merito dell’argomento, ha chiesto una pausa per rivedere insieme alla maggioranza il documento e trovare un punto d’incontro per presentarne uno che potesse essere firmato da tutti dichiarando esplicitamente che la ‘richiesta di ritiro’ del disegno di legge sarebbe stata ritrattata a favore di una ‘richiesta di confronto’ con la Presidente Proietti. Come maggioranza ci siamo resi immediatamente disponibili a lavorare di concerto ad un documento condiviso (scaricabile qui) perché riteniamo che un’interlocuzione con la Presidente e la Giunta Regionale, richiesta all’unanimità dal Consiglio Comunale, può avere senza dubbio un impatto più incisivo. Così, dopo una breve pausa, è stato presentato un nuovo documento che, citiamo letteralmente ‘impegna il Sindaco, la Giunta e la Presidente della seconda commissione a richiedere un confronto istituzionale con la Presidente e la Giunta Regionale affinché venga intrapresa ogni azione utile alla salvaguardia della sanità pubblica e adottare a tal fine provvedimenti che non gravino sulle fasce più deboli e medie della popolazione umbra garantendo la massima progressività fiscale'”.

“Tutto ciò – si legge nella nota della maggioranza – sottoscritto dai consiglieri presenti (per la minoranza parliamo di Mignani del Gruppo Misto, Apostolico di Fratelli d’Italia e Cannelli di Assisi Insieme), è stato votato all’unanimità rappresentando a nostro avviso un bellissimo segnale di politica costruttiva che va verso l’interesse dei cittadini piuttosto che la mera speculazione. Ma il comunicato sulle tasse sembra una mera speculazione politica, soprattutto dopo quanto successo ormai cinque giorni fa in Consiglio Comunale, luogo che rappresenta la massima espressione dell’amministrazione pubblica locale, per chi se lo fosse dimenticato. Inoltre, nella giornata di ieri, la presidente della seconda commissione consiliare Laura Pizziconi, ha prontamente convocato una commissione straordinaria (come richiesto nell’ordine del giorno) alla presenza della Presidente Regionale Proietti per discutere insieme a tutto il Consiglio del delicato tema (commissione che si svolge oggi pomeriggio 8 aprile)”.

“La campagna elettorale sta entrando nel vivo ma questo non può prescindere dagli atti pubblici e ufficiali che vengono discussi e approvati in Consiglio Comunale. Ci saremmo aspettati un comunicato che avesse magari evidenziato l’importanza del risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tutti piuttosto che un testo di pura propaganda. Noi continueremo a rispettare il ruolo che ricopriamo fino all’ultimo giorno disponibile, distinguendo tra ciò che è campagna elettorale da ciò che viene discusso in Consiglio con sempre un unico obiettivo, lavorare per il bene dei nostri concittadini senza prenderli in giro solo per strumentalizzare fatti o avvenimenti. Ci auguriamo – conclude la nota della maggioranza – che anche gli altri possano fare altrettanto”.

Foto di Jakub Żerdzicki | Unsplash

© Riproduzione riservata