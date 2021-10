Toto-giunta ad Assisi, tutte le ipotesi in campo per il Proietti bis

Chiusi i festeggiamenti e la sbornia della vittoria di Stefania Proietti al primo turno, ad Assisi si apre ora il toto-giunta. Pd e Assisi Domani puntano ad almeno due assessorati, uno dovrebbe andare ad Assisi Civica. Rimarrebbe fuori il Movimento 5 Stelle, che ha sicuramente contribuito alla vittoria ma a percentuali nettamente inferiori alle altre liste. Prima delle elezioni la quadra era stata risolta – almeno così risulta ad AssisiNews – paventando la possibilità, per Fabrizio Leggio, della presidenza del consiglio comunale. Ma ad essere eletta è stata Isabella Fischi: sarà lei la seconda presidente del consiglio donna nel giro di cinque anni? Ora una delle ipotesi (che arriva però da ambienti del centrodestra) è che Fabrizio Leggio possa diventare assessore, esterno, ma è difficile che Assisi Domani, che pure esprime anche il sindaco ed è una sua diretta ‘emanazione’, lasci per strada un assessorato, soprattutto se il Pd ne avrà due. La quadratura del cerchio potrebbe essere due assessorati al Pd, due assessorati ad Assisi Domani, Assisi Civica con Paggi alla presidenza del consiglio e il M5S in squadra come tecnico. Ma sono solo speculazioni.

Peraltro in casa Pd, dove si brinda per il risultato, ci sono tanti dubbi. Il recordman Valter Stoppini, 818 preferenze (qui tutte le preferenze lista per lista e seggio per seggio), dovrebbe vedersi confermato vicesindaco (ma c’è anche chi dice che possa diventare presidente del consiglio, ipotesi che però venne rifiutata seccamente 5 anni fa), ma è tutto da vedere se i precedenti assessori, Alberto Capitanucci (237 preferenze) e Paola Vitali (176), torneranno a sedere sugli scranni più alti della massima assise: al momento sono infatti quinto e sesta nelle preferenze, superati dal vicesindaco uscente, da Paolo Lupattelli, 288; Francesca Corazzi, 272; e Donatella Casciarri, 263.

Assisi Domani dovrebbe vedersi riconfermata Veronica Cavallucci, 587 preferenze; in seconda posizione Scilla Cavanna 289, Alfredo Bolletta 264 e Giuseppe Cardinali, 228; la prima dei non eletti è Marylena Massini, con 219 preferenze, a seguire c’è Fabio Berellini, con 157. Assisi Civica vede eletto Massimo Paggi, 192 preferenze; se tornerà assessore alla sanità (l’ospedale è stato inserito tra le priorità da Stefania Proietti), toccherà a Laura Pizziconi che ha 138 voti, seconda della lista.

Per quanto riguarda il toto-giunta, l’unica certezza è che tutti i nodi si scioglieranno presto: come ha confermato ‘informalmente’ il sindaco Proietti ad AssisiNews poco dopo le elezioni, la giunta sarà composta “prestissimo”.

