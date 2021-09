Viabilità a Rivotorto, tre consiglieri interrogano il sindaco per alcuni cambi

Viabilità a Rivotorto, i Cristiano Riformisti con Uniti per Assisi interrogano il sindaco per alcuni cambi nella circolazione; si richiede in particolare la modifica di via monte Subasio, nella frazione ai piedi di Assisi.

Nello specifico i consiglieri comunali del Gruppo Cristiano Riformisti Luigi Bastianini e del gruppo Uniti per Assisi Antonio Lunghi ed Ivano Bocchini, hanno presentato, in data 9 settembre 2021, una interrogazione consiliare al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale. Nel documento si spiega che, considerata la grave situazione viaria esistente in via Monte Subasio in Rivotorto dalla rotonda di via Sacro Tugurio fino all’incrocio di via Renaiola, causa di notevoli disagi e pericoli sia per i residenti che per le auto in transito, aggravata dall’aumento considerevole del flusso viario in entrata ed uscita proveniente dalla SS 75 che si è verificato in questi ultimi anni, chiedono la modifica della viabilità a Rivotorto. Nello specifico, i tre consiglieri, Lunghi, Bastianini, interrogano il sindaco per proporre di rendere a senso unico a salire la strada di Via Monte Subasio dalla rotonda di via Sacro Tugurio fino all’incrocio tra via di Mezzo e via Renaiola, escluso i residenti della via medesima ed i mezzi di soccorso; lasciando invece a doppio senso via Renaiola.

Foto di Eilis Garvey | Unsplash

© Riproduzione riservata