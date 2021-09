Meteo Assisi 10-12 settembre 2021: weekend prevalentemente soleggiato

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 10-12 settembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, dopo la mancanza del mio consueto appuntamento con voi nello scorso weekend perché in ferie, eccomi tornato per fornirvi la mia idea sul tempo che dovremmo avere sulla nostra Umbria nel prossimo weekend, il secondo di settembre. Diciamo subito che i valori massimi dell’alta pressione di natura africana migreranno verso il nord Europa e noi resteremo così in quella che più volte vi ho menzionato “palude barica”. Andremo incontro ad una sorta di “terra di nessuno”, ma cosa succederà allora? Bene il sole in questi casi al mattino scalderà i nostri suoli e poi nel pomeriggio (mancando la protezione dell’alta pressione) si potranno generare annuvolamenti anche diffusi nelle nostre aree soprattutto molto lontane dal mare. Siamo alla fine dell’estate e perciò gli elementi di contrasto (calore e umidità) si acuiranno nel corso della prossima settimana, lo vedremo poi, sempre di più e con essi le possibilità di fenomeni temporaleschi di fine stagione estiva. Spesso nei prossimi giorni dunque ci dovremo abituare ad osservare nubi imponenti svettare sui nostri cieli pomeridiani che alcune volte si limiteranno a fare solo da cornice al sole altre a oscurarlo temporaneamente del tutto.

Ecco le previsioni nel dettaglio, per il Meteo Assisi 10-12 settembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata in prevalenza soleggiata, tuttavia con velature e qualche momento nuvoloso in più nel pomeriggio. Giornata pienamente estiva con massime in pieno giorno vicine ai 30 gradi (7 gradi più alte del normale) e minime della notte intorno 15 gradi (2 gradi più alte del normale). Ventilazione asciutta dai quadranti settentrionali.

Sabato: giornata tra sole e nuvole più diffuse rispetto al giorno precedente che si alterneranno nel corso della giornata. Temperature sempre molto più calde del normale e vicine ai 30 gradi. Ventilazione nord-orientale asciutta.

Domenica: ulteriore aumento termico rispetto ai due giorni precedenti con picchi di 31 gradi sulle pianure (8 gradi oltre il normale) con sole che torna assoluto protagonista. Ventilazione sempre asciutta da nord in prevalenza.

Breve accenno al tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una iniziale prosecuzione del clima estivo tra lunedi e martedi..a seguire pare profilarsi un netto cambiamento del tempo con il ritorno delle piogge serie dopo 2 mesi e mezzo di assenza quasi totale

A tutti voi da parte mia e della redazione un cordiale saluto e l’augurio di un sereno weekend a voi e alle vostre famiglie!

Foto Sam Schooler | Unsplash

