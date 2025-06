Ad Assisi il Capitolo Internazionale delle Stuoie e il Consiglio plenario dell’ordine

Ad Assisi da ieri (2 giugno, ndr) e fino alla metà di giugno andranno in scena due eventi di profonda risonanza spirituale e istituzionale, organizzati dall’ordine dei Frati Minori, richiamando l’antica e sempre nuova linfa del carisma francescano. Nello specifico fino all’8 giugno è in programma il Capitolo Internazionale delle Stuoie: la Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli “diverrà il crocevia di cuori e menti”, fanno sapere i minori.

“Il Capitolo Internazionale delle Stuoie – si legge in una nota dei Minori – rievoca l’originario incontro fraterno che già ai tempi di San Francesco vedeva i frati convenire ‘dai quattro cantoni dell’Europa’: un momento di autentica comunione, ove si elevava la lode al Signore per i prodigi compiuti, si condividevano gioie e fatiche del cammino, si cercava confronto e conforto reciproco, si prendevano decisioni illuminate dallo Spirito, per poi ripartire, nutriti e rinnovati nelle motivazioni e nella speranza. L’edizione 2025, che accoglierà circa 150 partecipanti tra frati, religiose francescane e laici affini al carisma, si propone come un crogiolo di dialogo e riflessione sulla vita francescana nel tempo presente. I lavori si articoleranno attorno ai tre pilastri fondamentali: Carisma, Comunione e Missione”.

Immediatamente a seguire, dall’8 al 12 giugno, sempre alla Domus Pacis, si svolgerà il Consiglio Plenario dell’Ordine (CPO). Questo evento istituzionale, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Conferenze dell’Ordine, avrà il compito cruciale di elaborare proposte concrete e lungimiranti per il Capitolo Generale del 2027. Il CPO raccoglierà e svilupperà le indicazioni e le ispirazioni emerse dal Capitolo Internazionale delle Stuoie, traducendole in linee guida per la vita e la missione dell’intero Ordine, assicurando che la contemplazione fraterna si traduca in azione incisiva e profetica. Questi incontri rappresentano non solo un momento di verifica e programmazione, ma soprattutto un’immersione profonda nell’eredità spirituale di San Francesco, un’opportunità per riaffermare la propria identità e per discernere le vie attraverso le quali l’Ordine può continuare a essere segno e strumento del Regno di Dio nel mondo.

