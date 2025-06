Ad Assisi impazza il toto-giunta, ma per il sindaco Stoppini la strada sembra spianata

(Stefano Berti) Ad Assisi impazza il toto-giunta, ma la maggioranza viaggia spedita senza troppi intoppi. Mentre il sindaco Valter Stoppini è alle prese con la composizione del governo cittadino e cerca di trovare la quadra su quelle che saranno le persone che guideranno città e Comune, si susseguono vari movimenti all’interno delle forze politiche.

Non sarà come sempre semplice, ma sicuramente arriverà a breve la fumata bianca. C’è solo da mettere in fila alcune questioni. La presidenza del Consiglio e gli assessori, attendono. Per la prima casella resta in pole position la presidente uscente Donatella Casciarri anche se nelle ultime ore avrebbe – si dice – liberato la casella pronta a prendere, da assessore, le deleghe al bilancio.

Altra questione è la posizione di Scilla Cavanna (attualmente consigliere provinciale, ndr) che sarà decisiva per l’ingresso in consiglio comunale del sempreverde Luigi Bastianini, secondo della lista Assisi Civica alle sue spalle. Varie le possibilità in fase di valutazione, con un ruolo importante in ballo anche per il duo petrignanese Corazzi-Lupattelli. Data per scontata la presenza della “campionessa di preferenze” Veronica Cavallucci con anche l’incarico di vicesindaco, è dato per fatto, nel segno della continuità, anche l’assessorato al turismo a Fabrizio Leggio in quota 5 Stelle-Progressisti, nonostante sia arrivato terzo nella lista fra qualche mal di pancia manifestato su Facebook da altri candidati della sua compagine.

Intanto a Santa Maria degli Angeli in molti – di angelani – si chiedono chi li rappresenterà. Non tanto in giunta, quanto in consiglio. C’è Adil Zaoin storicamente eletto e molto attivo anche in centro storico, ma – a detta di alcuni – non c’è un “angelano doc” in maggioranza residente nella frazione più popolosa che ha “incoronato” Stoppini sindaco nonostante il centrodestra avesse candidato Eolo Cicogna, quest’ultimo alla vigilia sicuro di ottenere nella “sua” Santa Maria un grande risultato.

Valter Stoppini “calerà l’asso” di un personaggio angelano per garantire a tutti quelli che lo hanno votato – nonostante Cicogna avesse avuto rassicurazioni – pacche sulle spalle e pieno appoggio? Certamente ne starà parlando con la presidente Proietti, sempre “operativa” nella “piana”, e ancora una volta vera vincitrice di queste elezioni.

Intanto il centrodestra che sembrava aver rivisto e ritrovato una luce, stenta a vedere una prospettiva e soprattutto qualcuno – fra molto mugugnare – già intravede l’avvicinamento di qualche “eletto” nell’opposizione già troppo inserito invece nella maggioranza. Salto in vista o, come si dice, solo “opposizione costruttiva” attratto – in primis – dalle presenze e dalle foto dietro al desiderato Gonfalone?

Certo è che se la maggioranza “lieviterà e si allargherà” il sindaco Stoppini potrà veleggiare in mare aperto senza troppi problemi. Sì, perché – ancor prima di iniziare – questo almeno si intravede. Clima sereno dopo il tanto sgomitare ed urlare (in particolare sui social), adesso tutti amici sotto ad un sano e grande abbraccio. A giorni le comunicazioni ufficiali e poi finalmente al lavoro per il bene della città e del territorio. Città e frazioni che ne hanno veramente bisogno!

