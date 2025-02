Ad Assisi un incontro su “Religione e disarmo nucleare”

Si terrà lunedì 24 febbraio, nella Sala della Spogliazione del Palazzo Vescovile di Assisi, il convegno dal titolo “Religione e disarmo nucleare”, organizzato dal Comitato per una Civiltà dell’amore con il patrocinio della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, della Regione Umbria, della Città di Assisi e dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia, Fraternità regionale del Lazio dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

L’evento, che si terrà dalle ore 10 alle ore 17, offrirà un’occasione di riflessione in merito al dialogo ed al ruolo che possono ricoprire i cristiani riguardo la cessazione della minaccia nucleare. L’iniziativa vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione i quali, insieme al relatore, si confronteranno sulle possibili soluzioni al fine di scongiurare la recrudescenza della problematica inerente la bomba atomica.

Interverranno il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, Giorgio Marengo, prefetto Apostolico in Mongolia, l’economista Stefano Zamagni sul tema “Religione e pace nucleare”; Gianfranco Cattai “Valorizzare l’esperienza dei cristiani per la pace”; Raniero La Valle “I cristiani tra ‘il già e il non ancora’”; il Gen. Giuseppe Secco “OFS: La storia del Disarmo nucleare cominciata nell’87”; Fabrizio Penna, capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE; monsignor Gianni Fusco “Europarlamentari e Politici – Il nuovo disarmo nucleare dall’Europa al tavolo di Pace Est-Ovest”; Roman Lunkin, Dpt Director, Institute of Europe Russian Academy of Sciences di Mosca; Mary Stronach, vice ministro generale Ordine francescano secolare Int. di Boston. L’incontro “Religione e disarmo nucleare” sarà moderato da Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato per una Civiltà dell’Amore.

Foto di Chela B. | via Unsplash

