Amministrative Assisi 2025, a sinistra i ‘civici’ si spaccano e rimandano l’annuncio sul nome del candidato sindaco

In vantaggio Stoppini definito “più forte”, ma l’accordo non c’è; intanto a destra si deciderebbe entro massimo 72 ore, un paio (massimo tre) i nomi rimasti in lizza

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2025, sorprese costanti all’ordine del giorno. Mai così spaccato il tanto amato civismo assisano, e questa è la notizia più grande su un fatto non da poco che – oltre a bloccare l’annuncio del nome del candidato della coalizione di centrosinistra – potrebbe rivelare la grande sorpresa di questa tornata elettorale.

Alla riunione del campo largo, oggi chiamato anche ‘patto avanti’, l’ex sindaca oggi presidente avrebbe suggerito una accelerazione sulla candidatura di Valter Stoppini in quota Pd, oggi sindaco facente funzione e definito a quanto pare “più forte” rispetto a Veronica Cavallucci dei civici. Ed è proprio questo – ma si sapeva – il punto del “blocco” voluto dagli stessi civici – spaccati come non mai sul nome da candidare (e non solo su questo). Il dubbio sarebbe su un progetto civico in realtà ad Assisi “mai decollato”, che ha visto negli anni una sola donna al comando e nulla di più. La ex sindaca oggi presidente, non avrebbe – per gli interessati – di fatto mai ‘creato un suo erede’, proprio ora una problematica e che si starebbe rivelando non di poco conto.

Fermi pertanto gli annunci ufficiali, all’indomani dell’incontro avvenuto nella serata di ieri domenica 23 febbraio. Cosa succede adesso? Si va divisi? I civici andranno un po’ di qua e un po’ di là? Se fosse, si chiuderebbe un’era in un periodo non lontano dalle elezioni regionali che hanno visto la fautrice del civismo assisano Stefania Proietti trionfare (e certamente un amato progetto, tanto decantato negli anni, chiamerebbe al fallimento). Manca poco, a breve l’esito della decisione.

Intanto a destra tutto fermo o quasi. Quasi perché in realtà a piccoli, ma piccoli passi, si avanza. Sì, perché dopo il congresso di Forza Italia, le aspirazioni di qualche politico (voglioso della poltrona più importante) si sarebbero definitivamente fermate (con non troppa convinzione). Il diktat sarebbe infatti: “No, un politico no. Serve una persona esterna al di fuori dei partiti”. Ed ecco che si attendono le risposte entro 48 massimo 72 ore: il nome del candidato futuro sindaco c’è e ci sarà.

In lizza, nel centrodestra, come già accennato, un paio di personaggi dell’ex mondo militare (che non mollano e non arretrano di un millimetro, anzi rilanciano e rinforzano la propria auto-candidatura) e un noto professionista – ex bancario angelano – più volte nominato anche in passato.

Insomma, ci siamo quasi. Il chiacchiericcio aumenta (ieri, domenica, nelle piazze cittadine non si parlava d’altro). Il toto-sindaco impazza e sta giungendo a conclusione. Poi ad Assisi e per Assisi la campagna elettorale (già in realtà iniziata), che lascerà spazio soltanto alle decisioni dei votanti.

