Al via ad Assisi il Triduo pasquale, Accrocca: “Il Signore ci aiuti a capire il suo amore” (foto)

“Il corpo di Cristo è sull’altare e intorno all’altare: è il precetto dell’amore fraterno e ci aiuti il Signore a capire il suo amore”. Lo ha detto il vescovo, monsignor Felice Accrocca, nell’omelia della santa messa nella Cena del Signore celebrata giovedì 2 aprile nella cattedrale di San Rufino, con cui ha preso il via il Triduo pasquale. Durante la santa messa si è tenuto il suggestivo rito della lavanda dei piedi. Infine è seguito il rito della reposizione del Santissimo Sacramento e la deposizione del Cristo morto, ricordo della passione del Signore e della lauda trecentesca della “Scavigliazione”.

Il vescovo nella sua omelia ha ricordato che “come dice Francesco nella sua prima Ammonizione – Egli (Dio, ndr) si umilia, come quando scese nell’utero della Vergine. E ogni giorno viene per noi in apparenza umile e discende per noi sull’altare dalle mani del sacerdote. Possiamo esserlo e siamo essere peccatori… ma non bisogna dimenticare che Cristo per noi ha dato sé stesso, la sua vita. Possa il mistero in questi giorni di passione, morte e resurrezione – ancora le parole di monsignor Accrocca – aiutarci a diventare davvero un corpo solo in Cristo, perché noi siamo corpo di Cristo, ma spesso con le nostre azioni evitiamo il moscerino e inghiottiamo il cammello. Ci aiutino questi giorni, il mistero dell’amore dell’amore di un Dio che diventa uno con noi e dà la vita per noi, a farci riscoprire la nostra realtà di corpo”. (Continua dopo la gallery)

Foto © Andrea Cova

Intanto questa mattina dopo le lodi mattutine, si è svolta la processione del Cristo Morto, con partenza dalla cattedrale di San Rufino. Nel pomeriggio le celebrazioni del Triduo pasquale continuano alle 17 la Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Vescovo, con la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce, e la comunione all’assemblea. In questo giorno è prevista la colletta per la Terra Santa. Alle ore 20.30 la processione con la Madonna Addolorata fino alla Basilica di San Francesco e ritorno con il Cristo e la Madonna nella cattedrale di San Rufino. Il 4 aprile, Sabato Santo, alle ore 22.00 veglia pasquale nella notte santa presieduta dal vescovo Accrocca nella cattedrale di San Rufino, mentre il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa messa alle ore 10 nella concattedrale di San Feliciano a Foligno.

Foto © Mauro Berti – Assisi News

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