Coronavirus, da Assisi la preghiera a San Giuseppe e un rosario per i Patroni d’Italia

Coronavirus, da Assisi la preghiera a San Giuseppe per la fine dell’epidemia. A San Francesco invece i frati del Sacro Convento di Assisi, in comunione con la Chiesa italiana, pregano e invitano a pregare per tutto il Paese e per il mondo intero.

Questa sera alle 21.00 verrà recitato il Rosario dalla Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi. Tutti coloro che vorranno vivere questo momento di fede potranno collegarsi al sito sanfrancesco.org e al canale Facebook ufficiale di “San Francesco Assisi”. La CEI ha invitato tutti i cittadini: ad esporre alle finestre delle proprie case un piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della luce della fede; e a lasciarsi accompagnare dalla testimonianza di San Francesco e dalle orazioni di Santa Caterina esempi di vita luminosa e nostri intercessori. Anche noi da Assisi accenderemo una piccola luce.

La preghiera a San Giuseppe contro il coronavirus è annunciata dal vescovo nel giorno del 19esimo anniversario della sua ordinazione episcopale. “Preghiamo insieme, forti dell’intercessione di San Giuseppe, per tutte le persone che stanno più soffrendo e chiediamo con fiducia la rapida fine di questo incubo, il coronavirus, che ci sta mettendo tutti a dura prova”. È il messaggio del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, contenuto nella lettera inviata ai sacerdoti e ai fedeli in occasione del diciannovesimo anniversario della sua ordinazione episcopale, avvenuta il 19 marzo del 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma per imposizione di San Giovanni Paolo II.

“Non venivo ordinato per me – scrive ancora monsignor Sorrentino -: venivo ordinato per voi. Prima per i fedeli di Pompei, poi, dal 2006, per voi di questa amata Chiesa di Assisi- Nocera Umbra- Gualdo Tadino. La memoria dell’ordinazione per un vescovo non è mai la ‘sua’ festa: è sempre la ‘nostra” festa. Senza saperlo, quel giorno eravate tutti con me a San Pietro. Mentre il Santo Pontefice mi imponeva il Vangelo sul capo, mi metteva nel cuore quello che ho poi, con tanti limiti, cercato di fare: annunciare il Vangelo come l’unica parola che conta e che salva. Mentre mi affidava la comunità cristiana, da custodire come Giuseppe aveva custodito la famiglia di Nazaret, prima cellula di tutta la grande famiglia ecclesiale, mi metteva già nel cuore per voi il progetto su cui sto investendo tutte le mie forze: far diventare la Chiesa sempre più una famiglia, attraverso le piccole famiglie spirituali raccolte nelle case intorno al Vangelo. In questi giorni – prosegue il vescovo – in cui le nostre chiese sono diventate più vuote che mai, e non ci restano che le case come ai tempi della prima comunità cristiana, questo progetto mi pare ancor più attuale e urgente. Lo riconsegno ancora una volta al vostro cuore: non c’è tempo da perdere, tutto dice che il tempo stringe”.

Sarà monsignor Sorrentino, a presiedere la santa messa che verrà celebrata giovedì 19 marzo alle ore 18 a porte chiuse a Santa Maria Maggiore, senza partecipazione di popolo, dopo le restrizioni imposte dal Governo per limitare il contagio da coronavirus. La messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo e su Maria Vision (visionabile in Umbria sul canale 602, diretta streaming su mariavision.it oppure scaricando la App https://subsplash.com/mariavisin/app).