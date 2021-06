Francesco d’Assisi e l’economia della fraternità presentato ad Assisi

Francesco è anche un nome dell’economia. Anche se non è la prima parola che viene in mente, ma la grande profezia di Assisi fu – ed è – anche profezia economica, annuncio di un ‘non-ancora’ anche economico. Il vescovo Domenico Sorrentino, che da molto tempo arricchisce la riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa e sull’economia francescana e cristiana (noti e importanti sono soprattutto i suoi lavori sul pensiero di Giuseppe Toniolo), con questo suo agile e intenso saggio continua l’approfondimento del pensiero economico di San Francesco e della tradizione francescana, in dialogo con la tradizione evangelica e cristiana del pensiero economico, in particolare con il magistero economico-sociale di Papa Francesco. Il volume, dopo la presentazione in Senato, è stato presentato ieri ad Assisi, nel corso di un incontro moderato dalla giornalista Francesca Romana Elisei.

“Francesco d’Assisi e l’economia della fraternità” entra nel merito della questione: urge un rinnovamento socio-economico globale, divenuto ancora più necessario dopo la pandemia da Covid-19. L’analisi si inserisce nel solco del messaggio lanciato da Papa Francesco, il primo maggio 2019, ai giovani economisti, change maker ed operatori economici di tutto il mondo, invitati dal Santo Padre a un convegno in Assisi per sigillare un “patto” per il rinnovamento dell’economia. Seguendo questo filone l’autore spiega con accurati rinvii alle fonti francescane “come il Santo di Assisi abbia gettato le basi di una nuova economia che anche i governi nazionali dovrebbero riscoprire, valorizzare e sostenere”.

