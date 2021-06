Amministrative Assisi 2021, la corsa alla carica di sindaco si ‘infittisce’

(S.B./F.P.) Amministrative Assisi 2021, il clima si fa ‘rovente’, quasi come il caldo (in ambito meteo) di questi giorni. La discesa in campo di Marco Parente (ancora poco chiara e non ufficiale a dire il vero) ha risvegliato i vecchi valori della Democrazia Cristiana ed invogliato altri a candidarsi in prima persona. Dopo (in elenco in ordine di annuncio, quelli ufficiali) Stefania Proietti sindaco uscente ed in carica (civiche e centrosinistra), Marco Cosimetti (civiche e centrodestra), Francesco Fasulo (civico), Roberto Sannipola (civico) e Luigino Ciotti (A sinistra), all’orizzonte ci sarebbero (per ora!) altri due candidati sindaci.

Uno appunto pronto a scendere in campo con la Nuova DC, direttamente un nome illustre che arriverebbe proprio da Santa Maria degli Angeli e che starebbe lavorando per compilare la lista.

Un altro, civico e attivo in politica da oltre un trentennio, arriverebbe da Tordandrea, la frazione alle porte di Santa Maria degli Angeli che avrebbe pertanto un suo rappresentante.

Altri due nomi che porterebbero la corsa a primo cittadino davvero ad “infittirsi”. Ballottaggio alle porte? In attesa di scoprire quanti e quali saranno ufficialmente i candidati sindaci (si arriverà alla doppia cifra?) già in città e nel territorio ecco arrivare i primi mugugni.

Una campagna per le Amministrative Assisi 2021 dai toni che andrebbero certamente innanzitutto abbassati, con ignoti che ancora proseguono nell’opera di denigrare i manifesti elettorali. La città di Assisi necessita di responsabilità e programmi dopo una crisi legata all’emergenza Covid-19 senza precedenti. Si attendono sviluppi. Con serenità e voglia, sempre, di fare bene: Assisi lo merita.

© Riproduzione riservata