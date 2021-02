Amministrative Assisi 2021, due nomi (definitivi?) per il centrodestra: Marco Cosimetti e Simone Pasqualoni

(Stefano Berti) Amministrative Assisi 2021, il centrodestra accelera. Dopo il “no definitivo” di Doriana Sannipola e i tanti nomi fatti (e contattati) sarebbe Marco Cosimetti il nome adesso in pole per sfidare Stefania Proietti per la carica di sindaco di Assisi nella prossima tornata elettorale. La coalizione di centrodestra punterebbe ormai decisa sul noto imprenditore di Palazzo di Assisi, con interessi noti nel settore edile, edilizio ed immobiliare in tutta l’Umbria e non solo, 45 anni.

Insieme a lui in lizza ci sarebbe anche un altro nome, quello del noto avvocato originario di Cannara, Simone Pasqualoni, anch’egli giovane rampante, 41 anni, impegnato nel sociale con un forte legame con Santa Maria degli Angeli, ex capitano del Rione del Campo, già da tempo nell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio.

Entrambi sarebbero stati contattati con Marco Cosimetti che sarebbe leggermente in vantaggio. Su entrambi i nomi si lavorerebbe per la candidatura a sindaco con gli stessi che avrebbero chiesto un breve tempo per sciogliere la riserva. Il si o il no entro poche ore – sembrerebbe – gli impegni professionali chiamano e il sindaco di Assisi non si può fare part-time.

Intanto torna a farsi vivo il Movimento 5 Stelle, che in attesa di comunicare se correrà da solo o se andrà in appoggio a Stefania Proietti in un governo cittadino giallo-rosso (il PD ha già annunciato il sostegno all’attuale sindaco), in una nota scrive: “Le elezioni amministrative di Assisi si stanno avvicinando e le forze politiche si stanno organizzando per la tornata elettorale che eleggerà il primo cittadino e rinnoverà il consiglio comunale – la nota del M5S – momento che questo anno assume ancora più importanza vista la pandemia in corso e le conseguenze che inevitabilmente condizioneranno i prossimi anni.

Il M5S intende dare continuità all’esperienza amministrativa dei cinque anni trascorsi – precisano – e intende rappresentare gli interessi dei cittadini anche nei prossimi cinque anni. A questo proposito – prosegue la nota – il M5S si sta regolarmente riunendo per elaborare il programma e costruire una lista che possa rappresentarlo al meglio”.