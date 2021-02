Giornata mondiale della vita consacrata 2021 celebrata ad Assisi (foto)

Anche quest’anno, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il 2 febbraio ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, si è celebrata la Giornata mondiale della vita consacrata 2021. l vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, alla presenza dei consacrati e delle consacrate della diocesi, ha presieduto la liturgia della festa della presentazione del Signore al Tempio.

La liturgia della festa della presentazione di Gesù al Tempio è iniziata con la benedizione delle candele accese, una simbologia che, come ha spiegato il vescovo “sta tra la luce del Natale e la luce che si riaccende nella notte della Veglia pasquale”. Soffermandosi sull’importanza della Giornata della vita consacrata monsignor Sorrentino ha spiegato che “questa non è soltanto la festa dei consacrati e delle consacrate, è tutta la Chiesa che gioisce perché guarda questa fiammella che diventa grande luce e la accoglie come Simeone. Questa luce si è accesa nel nostro cuore di battezzati, ma poi ha avuto una forma di speciale privilegio e predilezione per quanti hanno avuto la vocazione ad essere consacrati per il Regno cioè a costruire una vita che ha come suo unico senso Gesù”. Parlando del periodo difficile che l’umanità sta attraversando a causa della pandemia da Covid-19 il vescovo, rivolgendosi in particolare ai consacrati e alle consacrate ha detto che in questo momento in cui l’umanità si ritrova nell’oscurità “dovete essere la luce di speranza che illumina il traguardo. La fede – ha aggiunto – produce la speranza che in fondo al tunnel della storia, dell’umanità c’è una luce; è la luce che Gesù ha acceso per sempre per tutti”.

In base all’ultima statistica disponibile, relativa all’anno 2019, i religiosi compresi i sacerdoti religiosi della diocesi sono oltre 230, le suore sono intorno a 450. Tra le altre forme di vita consacrata presenti in diocesi ci sono gli istituti secolari, le società di vita apostolica e alcuni appartenenti alla forma di vita eremitica e all’Ordine delle vergini. La celebrazione eucaristica per la Giornata mondiale della Vita consacrata 2021 è stata trasmessa in diretta su Maria Vision (canale 602) e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.