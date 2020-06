Solennità del Corpus Domini ad Assisi 2020, appuntamento domenica 14

(La foto in evidenza è di repertorio risalente alle scorse edizioni delle Infiorate). In tono minore e senza le tradizionali infiorate, ma la Solennità del Corpus Domini ad Assisi 2020 si farà. L’invito è arrivato dal parroco della Cattedrale, don Cesare Provenzi, che domenica 14 giugno 2020 celebrerà alle 18 la messa in Cattedrale. Dopo la solenne celebrazione, si darà vita alla “processione delle pulci” per le vie della parte alta della città.

L’invito per la Solennità del Corpus Domini ad Assisi 2020, fermo restando che la cerimonia non potrà essere in pompa magna come tutti gli altri anni, con le infiorate e la partecipazione di molto cittadini e turisti, è di lanciare comunque un segnale. “Nel rispetto delle normative – scrive don Cesare Provenzi – ho scelto di non saltare questo appuntamento per dare un segno di ripresa anche nell’ambito liturgico-pastorale. Si chiede ai residenti di mettere sui balconi e sulle finestre dei drappi e delle tovaglie e dei petali sulla strada. E di affacciarsi quando passa il Santissimo con la perentoria raccomandazione – conclude la breve nota – di non fare assembramenti per i vicoli”.