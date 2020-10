Transito di San Francesco 2020, a Santa Maria aperte le celebrazioni per il Patrono d’Italia (foto)

(Fla.Pag., Ste.Ber.) Non solo la visita di Papa Francesco, ma anche il giorno delle celebrazioni del Transito di San Francesco 2020, a Santa Maria degli Angeli; nella mattinata è stato consegnato il premio Rosa d’argento che dal 2009 viene assegnato a donne che si sono distinte per opere di fede, speranza e carità. Fra Jacopa 2020 è Angela Polselli, 50 anni, di Pesaro. Nella mattinata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli la solenne celebrazione presieduta da Padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori dell’Umbria, nel pomeriggio la celebrazione dei Primi Vespri, con l’accoglienza dei pellegrini, del vescovi e delle autorità marchigiane.

Dopo il Transito di San Francesco 2020, proprio le Marche offriranno l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco, nel corso della solenne celebrazione di domenica, alle 10 in Basilica presieduta dall’arcivescovo metropolita di Pesaro, Mons. Piero Coccia, cui presenzieranno il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, quello per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, il sottosegretario Andrea Martella, il legato pontificio, cardinale Agostino Vallini. Ad accogliere i sindaci (80 solo dalle Marche), le istituzioni regionali, le autorità e i 1700 pellegrini, marchigiani e non solo, sarà il Custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti. Le frecce tricolori torneranno, per la seconda volta in un anno, a sorvolare i cieli di Assisi. Conte parlerà alla Nazione dalla Loggia del Sacro Convento dopo il saluto del ministro generale OFMConv, padre Carlos Trovarelli. Nel pomeriggio la benedizione, all’Italia e al mondo, con la Chartula di San Francesco. (Continua dopo la fotogallery; le foto delle celebrazioni in Basilica sono tratte da Città di Assisi e FratiAssisi)

Ricordato anche Francesco Dattini, mancato nel 2003, che ha dedicato il suo tempo libero a promuovere la solidarietà tra gli abitanti del territorio assisano, il rispetto della natura e l’incontro con tutte le realtà religiose. La vincitrice del premio a lui dedicato, giunto alla quattordicesima edizione, è la Pro Loco di Fiuminata (MC) con la pubblicazione “Cusci’ i ricordi de massa de ‘na vorda durante e dopo la guerra”.

Per la Pro loco di Capodacqua, che organizza il premio insieme alle Pro loco del comprensorio assisano e all’Unpli Umria, si tratta di “un bellissimo e attualissimo libro che affonda le sue radici in un periodo non particolarmente felice (seconda guerra mondiale) e ci riporta ad oggi, non molto gioioso, come il recente terremoto. Ma è pervaso da un profondo senso della vita e di speranza”

Il premio, un quadro ricamato realizzato dall’accademia Punto Assisi raffigurante una scena tratta dal ciclo pittorico di Giotto che si trova nella Basilica di San Francesco in Assisi (Il rapimento del Santo in preghiera). Si sono aggiudicate la seconda posizione ex aequo: le Pro Loco di Arquata del Tronto, Campignano, Castelraimondo, Colli del Tronto, San Lorenzo in Campo e il servizio civile delle Pro Loco delle province delle Marche.

Lunedì la conclusione delle celebrazioni, con la laica Fiera di San Francesco che, con meno stand, si snoderà tra il centro storico e il parcheggio di Porta Nuova. Intanto, nella serata del 2 ottobre, il concerto Francesco è vivo, decima edizione del concerto in occasione della Solennità del Santo Patrono d’Italia, di cui AssisiNews propone alcuni scatti.

Foto © Redazione AssisiNews/Mauro Berti/Rivista San Francesco