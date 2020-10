Fiera di San Francesco 2020: si farà nel centro di Assisi, con meno banchi

Niente soluzioni alternative per la Fiera di San Francesco 2020, che si svolgerà come di consueto nel centro storico di Assisi, il prossimo 5 ottobre, ma con meno banchi. Bocciata dunque l’ipotesi, in realtà la proposta avanzata da alcuni operatori, di farla nella zona del cimitero, dove la fiera si era spostata dopo il sisma del ’97.

Come si legge in una delibera di giunta, la fiera nella sua composizione ordinaria è composta da 135 posteggi di commercio e 10 posteggi di produttori agricoli, ma quest’anno, viste le normative, non è possibile reperire all’interno del centro storico ulteriori spazi per permettere l’applicazione delle misure di safety e security ele misure anti-Covid con particolare riferimento al divieto di assembramenti.

E quindi alla fiera di San Francesco 2020 ci saranno 65 operatori di commercio invece di 135 e 7 produttori agricoli invece di 10. Una fiera ridotta e con spazi limitati a Borgo Aretino, Piazza Santa Chiara, Corso Mazzini e Piazza del Comune, oltre a parte di via San Gabriele dell’Addolorata, e con alcuni operatori dislocati nel parcheggio B di Porta Nuova per individuare ulteriori posteggi nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge per individuare ulteriori posteggi nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge in materia di prevenzione epidemiologica.