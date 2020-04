Venerdì Santo 2020, ad Assisi il Cristo Morto esposto in Cattedrale (FOTO)

Un Venerdì Santo 2020 in tono minore ad Assisi, ma il coronavirus non ferma la devozione. E così ieri sera, invece della processione si snoda, per le vie della città, dalla cattedrale di San Rufino alla Basilica di San Francesco e viceversa, le fiaccole che si accendono al ritorno della Processione, in segno di deferenza alle statue della Madonna e del Cristo Morto accompagnate dalla folla in preghiera, sono state comunque accese sulla Rocca Maggiore.

Quattrocento fiaccole che hanno illuminato il principale monumento laico della città, grazie all’iniziativa organizzata dal Comune di Assisi, Ente Calendimaggio, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, con l’aiuto e la supervisione dei vigili del fuoco.

Ma il Venerdì Santo 2020 ha visto anche un altro momento devozionale, con don Cesare Provenzi che ha esposto il Cristo Morto sulla porta della Cattedrale di San Rufino. Un altro momento speciale per la Pasqua 2020 ad Assisi, infine, si potrà vedere (attraverso le webcam online) fino a sabato, nella piazza di San Francesco, che ospiterà una croce formata da 140 lampade per ricordare gli eventi importanti della Settimana Santa, dall’Ultima Cena alla Via Crucis, alla Veglia Pasquale.

Le foto del Cristo Morto esposto in Cattedrale sono di Andrea Cova Foto & Video/Redazione AssisiNews; le foto della Rocca Maggiore illuminata sono di R.E.