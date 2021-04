Venerdì Santo 2021 ad Assisi, le foto delle celebrazioni e il programma

In pieno svolgimento la Settimana Santa ad Assisi. Questa mattina, Venerdì Santo 2021, il tradizionale rito della Scavigliazione in forma ridotta per rispettare le normative anti pandemia. Oggi pomeriggio alle 17,30 la celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo dalle 20, sempre a San Rufino si terrà la Veglia pasquale nella notte Santa. Il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa Messa nella concattedrale di Nocera Umbra alle ore 11, mentre il Lunedì dell’Angelo, 5 aprile, monsignor Sorrentino celebrerà l’eucarestia alle ore 11 nella concattedrale di Gualdo Tadino. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming su Maria Vision (canale 602 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi – Nocera – Gualdo. (Continua dopo il video)

“Purtroppo questa pandemia – dichiara il vescovo monsignor Domenico Sorrentino – ci costringe ancora a vivere questa settimana santa con celebrazioni ridotte rispetto al passato; questo però non deve indebolire la nostra partecipazione spirituale, la nostra fede; anzi stringiamoci in preghiera, raccogliamoci intorno al Gesù morto e risorto per noi”. Tra gli appuntamenti della Basilica di San Francesco (qui tutto il programma integrale delle iniziative), oggi Venerdì Santo 2021 pomeriggio la Via Crucis nel porticato della Piazza Inferiore di S. Francesco, la veglia pasquale, con i canti della Cappella Musicale alle 20 di sabato, e la messa solenne alle 10.30 il giorno di Pasqua.

Foto © Mauro Berti & Andrea Cova