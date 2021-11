Bruschetta e pinzimonio: due modi semplici per gustare l’olio “nuovo” umbro

L’olio è uno dei beni più preziosi in cucina. L’olio “nuovo” assaggiato subito, prima della lunga conservazione, è ancora più buono. E un po’ in tutta l’Umbria l’olio è di altissima qualità. Il periodo adatto per la raccolta delle olive, di solito, è quello che va dalla metà di ottobre fino alla fine di novembre, spesso anche fino ai primi di dicembre. La scelta del momento esatto nella raccolta delle olive è influenzata dalla volontà o meno di ottenere un particolare grado di acidità dell’olio nuovo e con esso anche una robustezza di sapore. Di solito, prima avviene il raccolto, più l’olio ha un sapore tendente all’amaro e pizzica al palato, cosa non sempre gradita a tutti. L’olio “nuovo” è così ogni anno pronto dunque a trasformare antiche tradizioni campagnole in raffinati e gustosi antipasti o stuzzichini. L’olio nuovo extravergine è verde smeraldo e offre il massimo delle sue virtù salutistiche. Sono diversi nel territorio di Assisi e in tutta l’Umbria i modi per assaggiarlo e degustarlo. AssisiNews presenta ai propri lettori, umbri ma anche provenienti da fuori regione, i due metodi più caratteristici e diffusi in Umbria attraverso due semplicissime e davvero facili e veloci ricette: la bruschetta aglio e olio “nuovo” e il pinzimonio con l’olio “nuovo”.

La bruschetta con l’olio nuovo è un vero classico della tradizione culinaria umbra, diffusa anche in Toscana e in tutto il Centro Italia. La bruschetta con l’olio nuovo viene condita anche passando sopra alla fetta del pane abbrustolito una becca d’aglio. La bruschetta con l’olio nuovo può essere portata in tavola da sola oppure accompagnarla con altre stuzzicherie. La bruschetta più buona è quella abbrustolita sulla graticola (un semplice attrezzo costituito da un intreccio di fili di ferro o da strisce di lamiera disposti su un telaio dotato di manico) che si appoggia con sotto la brace sul camino e il fuoco acceso. La bruschetta può essere preparata anche in una piastra in ghisa appoggiata sulla fiamma del gas o nel forno.

La bruschetta aglio e olio “nuovo”, ingredienti. 4 fette di pane, Olio “nuovo” Extravergine di Oliva (EVO), 1 spicchio di aglio, sale qb.

La bruschetta aglio e olio “nuovo”, procedimento. Grigliate 4 fette di pane casereccio da entrambe le parti su una graticola nel camino, con il barbecue, sui fornelli o in forno caldo. A discrezione di ognuno (molti degustano la bruschetta anche senza l’aglio per una maggiore capacità digestiva), sbucciate 2 spicchi di aglio e strofinateli vigorosamente su di un lato delle bruschette calde. Condite ogni bruschetta all’aglio con sale q.b.. Irrorate i crostini olio extravergine di oliva direttamente da un’oliera o con 4/5 cucchiaini di olio a crudo e portate subito in tavola.

Esistono altri modi per assaggiare l’olio nuovo in Umbria. Un altro modo più autentico e veritiero per gustare i genuini sapori umbri è anch’essa una ricetta semplice: il sedano e le verdure in pinzimonio, diffusa ad Assisi, in Umbria ma anche in altre diverse parti d’Italia attraverso molte varianti. Una ricetta come la precedente, semplicissima, che non necessita di particolari doti in cucina e si prepara nel giro di pochissimo tempo.

Il pinzimonio con le verdure a crudo, ingredienti. Sedano (in Umbria rinomato è il Sedano Nero di Trevi), altre verdure a crudo come carote, finocchi, peperoni gialli e rossi, Olio “nuovo” Extravergine di Oliva (EVO) q.b., sale q.b., pepe q.b. (Variante, in diverse parti d’Italia: aceto q.b).

Il pinzimonio con le verdure a crudo, preparazione. Tagliare il sedano e le verdure a striscione fine, lavarle con cura e dopo averle lasciate asciugare, disporle su un piatto da portata. Nel frattempo, in una piccola ciotolina, preparare l’olio “nuovo” ancora di colore verde con il sale ed il pepe (in una variante diffusa in molte zone d’Italia anche un po’ di aceto q.b., che se si vuole assaporare l’olio nuovo meglio non aggiungere). Il piatto è pronto per essere servito. Ciascuna costa di verdura potrà essere inserita nella ciotolina per essere inzuppata ed arricchita con i sapori dell’olio aromatizzato con sale e pepe.

