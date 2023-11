Polenta umbra con fonduta di formaggio e funghi porcini: ricetta e preparazione

La polenta con fonduta di formaggio e funghi porcini è un piatto che evoca le atmosfere e i sapori autunnali. Una ricetta che è molto diffusa anche in Umbria e ad Assisi da gustare attorno al fuoco accompagnato da un ottimo vino rosso.

La polenta è passata da essere il ‘pane dei poveri’ a diventare un piatto ricercato e apprezzato in tutto il mondo. La versione condita con formaggio fuso e funghi, tipico della tradizione contadina, è facile da preparare ma lascerà tutti i commensali soddisfatti per il gusto e i sapori delicati e avvolgenti.

Polenta umbra con fonduta di formaggio e funghi porcini, gli ingredienti per 4 persone comprendono: 500 gr di farina di granoturco, 2 litri di acqua, sale q.b. Per il condimento 500 gr di funghi, prezzemolo q.b., sale q.b., olio d’oliva q.b. e uno spicchio di aglio.

Polenta umbra con fonduta di formaggio e funghi porcini, preparazione. Versate due litri di acqua in una pentola, salatela, ponete la pentola al fuoco e quando bollirà gettateci la farina a pioggia mescolando con un mestolo per tutta la durata della cottura della polenta, così evitate che si formino grumi e che si attacchi nel fondo. La rotazione del mestolo dovrà avvenire sempre nella stessa direzione. Fate cuocere la polenta per una mezz’ora.

Nel frattempo, preparate il condimento che andrà ad accompagnare la vostra polenta. Mettete i funghi porcini in padella con olio, sale, uno spicchio d’aglio e un po’ di acqua e lasciate cuocere per circa 20/30 minuti e, se volete, aggiungete un pizzico di peperoncino per dare intensità.

Adagiate nei vari piatti, preferibilmente in legno, il formaggio scelto tagliato a fettine sottili, che si andrà poi a fondere con il calore della polenta. Condite con i funghi porcini e servite calda ai vostri commensali.

