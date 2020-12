Casetta di pan di zenzero da assemblare: ricetta e preparazione

La ricetta della casetta pan di zenzero è una tradizione natalizia squisita e coreografica tipica della tradizione del Nord Europa e molto diffusa ormai anche in Italia dove in tanti la preparano con dedizione e passione. Come ogni ricetta tradizionale, esistono diverse versioni e infinite varianti. Quella che vi propone oggi AssisiNews ci arriva da Elena (fotogallery in fondo). La ricetta della casetta pan di zenzero da assemblare ha una preparazione semplice, ma molto laboriosa. Sono diverse le fasi per effettuare il procedimento che dovrà essere preciso ed attento. Un dolce perfetto per le feste natalizie che piace a tutti, in modo particolare ai bambini.

Casetta di pan di zenzero, ingredienti. (Quantità che varia per una casetta dai 16 ai 25 cm, in quanto con l’impasto potrete anche preparare qualche biscotto natalizio). Per l’impasto: 150 gr di burro, 100 gr di zucchero, 50 gr di zucchero di canna, 150 gr di miele, 1 uovo, 420 gr di farina, 2 cucchiai di zenzero, 1 cucchiaio di cannella, 1/4 di cucchiaio di noce moscata, 1/2 cucchiaio di bicarbonato, 1 pizzico di sale. Per la glassa: 2 albumi d’uovo, 300 gr di zucchero a velo, qualche goccia di limone, coloranti alimentari, canditi, confettini colorati (in base alla fantasia e al piacere di ognuno, smarties, wafer, cioccolatini, caramelle gommose, marshmallow).

Casetta di pan di zenzero, procedimento e assemblaggio. L’impasto della frolla si prepara in pochi minuti e potete realizzarlo anche il giorno prima. I segreti per un ottimo risultato sono: intagliare i vari pezzi quando la sfoglia di frolla è molto fredda, in questo modo non si deformeranno. Iniziare lavorando il burro in una ciotola con i due tipi di zucchero, l’uovo e il miele. Lavorare l’impasto aggiungendo man mano la farina con le spezie, il sale e un pizzico di bicarbonato continuando sempre a mescolare. Lavorare fino ad ottenere un impasto piuttosto morbido e ben amalgamato. Una volta terminato l’impasto, formare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente e porla in frigorifero per 1 ora (se avanzerà un po’ di impasto potrete realizzare qualche biscotto da decorare sia con la glassa che con la pasta di zucchero).

Dopo averlo lasciato riposare e raffreddare, poggiare il pan di zenzero su una spianatoia infarinata e con un mattarello stendere una sfoglia dello spessore di 4 mm circa. Iniziare a ritagliare le sagome che serviranno poi successivamente per la realizzazione della casetta di pan di zenzero (2 rettangoli lunghi destinati al tetto, 2 rettangoli per il muro laterale e infine i 2 fronti “a punta”, uno con porta e l’altro senza, se vorrete il comignolo con 4 piccoli rettangoli). Poggiate i vari pezzi sulle teglie da forno e infornate dai 170 ai 180 gradi a seconda del tipo di forno utilizzato, cuocere per 15 minuti circa. Lasciate freddare la pasta completamente. Preparare ora la glassa reale, montare l’albume, aggiungere lo zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone fino ad ottenere una crema liscia e abbastanza densa.

Iniziare ora a decorare i vari pezzi della casetta da assembleare, sulla parte anteriore attaccate la porta e le finestre con un po’ di glassa poi decorate tutto intorno. Decorare il tetto facendo delle linee incrociate ed aggiungere confettini e canditi. Con la vostra fantasia, proseguite decorando tutti gli altri pezzi, poi mettete ad asciugare il tutto per un’ora circa. Dovete scegliere adesso il piano per poggiare la vostra casetta di pan di zenzero, anche in questo caso utilizzate la vostra fantasia per guarnire il supporto che sceglierete. Prendere le pareti e attaccarle tra loro utilizzando la glassa (esiste in commercio un preparato già pronto “ghiaccia reale”) come collante, poggiare tutto il perimetro della casa su un piano e per sicurezza aiutarsi con dei bicchieri di vetro tutto intorno per mantenere la stabilità della casetta.

Lasciare asciugare per un’ora e continuare a decorare la casetta di pan di zenzero con altri elementi decorativi a vostra scelta. Aggiungere un’abbondante strato di glassa lungo tutti i bordi superiori della casetta e poggiare i due pezzi che formeranno il tetto. Sigillare come ultima operazione le 2 parti del tetto con altra ghiaccia ed attaccare il comignolo mettendo in atto gli ultimi ritocchi.Una volta terminata tutta la minuziosa operazione, asciugare la casetta di pan di zenzero per altre 2 ore. Avete finito! La “gingerbread house” è pronta! Si conserva a temperatura ambiente per circa 2-3 settimane.

Buon appetito e buone feste, da AssisiNews!