Risotto asparagi e pancetta, primo piatto di stagione: ricetta e preparazione

Il risotto asparagi e pancetta è un primo piatto tipico della cucina italiana, perfetto soprattutto in primavera quando gli asparagi sono di stagione. Un piatto, molto diffuso anche in Umbria, che unisce la delicatezza e il sapore leggermente erbaceo degli asparagi alla nota sapida e croccante della pancetta, creando un equilibrio di gusti semplice ma molto appagante. Cremoso e profumato, è ideale sia per un pranzo in famiglia sia per una cena un po’ più curata, grazie alla sua consistenza avvolgente e al gusto ricco ma equilibrato.

Risotto aparagi e pancetta, ingredienti per 4 persone: 320 g di riso (meglio tipo Riso Arborio o Riso Carnaroli), 1 mazzetto di asparagi (circa 400 g), 120 g di pancetta a cubetti, 1 scalogno (o mezza cipolla), 1 litro di brodo vegetale caldo, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, 40 g di burro, 40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato, Olio extravergine d’oliva q.b. Sale e pepe q.b.

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Risotto asparagi e pancetta, procedimento. Per preparare il risotto asparagi e pancetta, inizia lavando gli asparagi, eliminando la parte finale più dura del gambo e tagliandoli a pezzetti, tenendo da parte le punte. Porta a ebollizione dell’acqua leggermente salata e sbollenta gli asparagi per circa 5 minuti, poi scolali e tienili da parte. Nel frattempo, in una casseruola fai soffriggere uno scalogno tritato finemente con un filo di olio extravergine d’oliva; quando diventa trasparente aggiungi la pancetta a cubetti e lasciala rosolare finché risulta leggermente croccante. A questo punto unisci il riso, preferibilmente Riso Carnaroli o Riso Arborio, e fallo tostare per un paio di minuti mescolando, poi sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco secco e lascia evaporare l’alcol.

Inizia quindi la cottura del risotto aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale caldo, mescolando spesso e aspettando che venga assorbito prima di aggiungerne altro. Dopo circa 10 minuti unisci i gambi degli asparagi e continua la cottura, aggiungendo brodo quando necessario. A metà cottura incorpora anche le punte degli asparagi, più delicate. Continua a mescolare fino a quando il riso sarà cotto al dente, in circa 16–18 minuti totali.

Quando il risotto è pronto, spegni il fuoco e manteca aggiungendo una noce di burro e del Parmigiano Reggiano grattugiato, mescolando energicamente per ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Regola di sale e pepe secondo il gusto e servi subito, ben caldo, in modo che rimanga morbido e “all’onda”. Buon appetito, da Assisi News!

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