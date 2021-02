Cicerchiata umbra e marchigiana, ricetta tipica e preparazione

Un dolce carnevalesco che trae origini in Abruzzo, ormai molto diffuso in tutto il centro Italia Umbria compresa

La cicerchiata è un dolce carnevalesco tipico italiano, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale per l’Abruzzo, le Marche ed il Molise, ma diffuso anche in Umbria e, ormai, anche a Roma e nel Lazio. Un dolce molto diffuso quindi nell’Italia centrale, che si compone di piccole palline fritte cosparse di miele caldo e mandorle con confetti colorati. Un dolce molto buono da gustare a merenda o come dessert nei mesi invernali. Di seguito AssisiNews vi propone la ricetta della cicerchiata in versione umbra e marchigiana (le altre sono comunque molto simili)

La cicerchiata, ingredienti. 200 g di farina 00, 2 uova, 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 4 cucchiai di zucchero semolato, scorza grattugiata di 1 arancia, 10-20 g di succo di arancia, olio di semi di arachidi q.b., 200 g di miele, zuccherini colorati, 50 g di mandorle pelate.

La cicerchiata, preparazione. Distribuire a fontana la farina sopra ad una spianatoia, inserire al centro della fontana le uova, lo zucchero e l’olio extra vergine di oliva. Impastare velocemente fino ad avere un panetto liscio e compatto. Ora lasciare riposare per circa 30 minuti l’impasto. Dall’impasto iniziale realizzare dei bastoncini di circa 1 centimetro di diametro, tagliarli a pezzettini lunghi circa un centimetro e passarli tra le palme delle mani per ottenere dei piccoli gnocchetti. Una volta realizzati i piccoli gnocchetti dare una forma a”pallina” ad ognuno, poi friggere le palline in abbondante olio ben caldo di semi e lasciare asciugare le palline sulla carta assorbente. Intanto da un’altra parte fare sciogliere il miele a bagnomaria. Al miele ben sciolto aggiungere il succo di arancia secondo le quantità indicate in modo da creare un gustoso sciroppo unendo i due ingredienti. Una volta terminata l’operazione unire le palline fritte, i pezzettini di arancia candita e le mandorle pelate. Mescolare con cura il tutto aiutandosi con mani bagnate di acqua. Infine, porre le palline su un piatto da portata dando la forma di corona, oppure fare delle monoporzioni o disporre le palline liberamente. Completare decorando le palline con gli zuccherini colorati la vostra cicerchia.

Buon appetito, da AssisiNews!