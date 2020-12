Cotechino o zampone con le lenticchie, ricetta tradizionale di Capodanno: come si prepara

Una cena "portafortuna" irrinunciabile in molte parti d'Italia, in modo particolare in Umbria

A capodanno, se si vuole rispettare la tradizione, non si può fare mancare in tavola il cotechino o zampone con le lenticchie. Per il Cenone di Capodanno una tradizione irrinunciabile in molte parti d’Italia, in modo particolare in Umbria. Le lenticchie sono legumi molto semplici da preparare simbolo “portafortuna” in vista del nuovo anno. Il cotechino con le lenticchie rappresenta un secondo piatto molto antico, essendo il cotechino il primo insaccato della storia che viene realizzato con un impasto di varie parti del maiale e un misto di spezie.

Il parente stretto del cotechino è lo zampone (utilizzabile secondo lo stesso procedimento), molto simili per composizione, ma la differenza fra zampone e cotechino è nell’involucro: nel primo caso si tratta della pelle della parte anteriore della zampa del maiale, invece il cotechino è insaccato nel budello. Una ricetta molto facile quella del cotechino con le lenticchie che richiede un po’ di tempo per la cottura del cotechino, se non si opta per il prodotto precotto. Di seguito la ricetta proposta da AssisiNews, con l’augurio di Buon Anno!

Cotechino o zampone con le lenticchie, ricetta (per 5 persone). Un cotechino (oppure uno zampone, a piacere) di kg 1 ca, gr 300 di lenticchie, gr 200 di pomodori pelati, mezzo bicchiere di olio, prezzemolo, uno spicchio di aglio, sale e pepe.

Cotechino o zampone con le lenticchie, preparazione. Lavate il cotechino (oppure uno zampone, a piacere), punzecchiatelo in vari punti con un ago, ponetelo in una casseruola, riempitela in acqua fredda e ponetela al fuoco. A calore moderato fate cuocere il cotechino (o lo zampone) per un’ora e mezza (se si optasse per un prodotto precotto, il tempo di cottura è minore). Mondate le lenticchie, lavatele bene e mettetele in una casseruola ricoprendole con l’acqua. Fatele bollire per dieci minuti, scolate l’acqua e sostituitela con altrettanta bollente, ripetete la colatura per altre due volte a distanza di un quarto d’ora dall’una all’altra. Versate l’olio in una casseruola, aggiungete il prezzemolo tritato e l’aglio, fate soffriggere l’olio insieme agli odori, aggiungete subito i pomodori passati, salate, coprite la casseruola e fate bollire il sugo a calore moderato per una decina di minuti. Ponete il cotechino (o lo zampone) nel sugo, aggiungete un bicchiere di brodo del cotechino e fatelo insaporire nel sugo per qualche minuto, aggiungete le lenticchie che avrete bene scolate, mescolate delicatamente e fate insaporire le lenticchie nel sugo insieme al cotechino (o allo zampone) per una decina di minuti. Affettate il cotechino (o lo zampone), ponete le fette scalate nel piatto da portata e contornatelo con le lenticchie.

Buon appetito e buon anno, da AssisiNews!