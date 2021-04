Baccalà in umido, come si prepara in Umbria: ricetta e procedimento

Il baccalà in umido si prepara in molte parti d’Italia, da molti anni anche in Umbria. Il baccalà in umido è uno dei piatti della cucina italiana che appartengono alle radici nel nostro passato rurale. Una ricetta dai profumi e dai sapori gustosi che evocano ricordi, un piatto che erano solite preparare storicamente tante massaie, e che ancora oggi è altamente in voga. Ottimo come piatto unico adatto alle fredde giornate invernali, ma anche il primavera e in estate. Ecco una ricetta, come si prepara in Umbria, del baccalà in umido che AssisiNews propone ai propri lettori.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

Baccalà in umido, ingredienti. (Per 4 persone) Baccalà già bagnato gr. 900, uvetta sultanina gr. 60, una cipolla, 2 coste bianche di sedano, gr. 250 di pomodori pelati, mezzo bicchiere di olio, pepe.

Baccalà in umido, procedimento. Tritate il sedano e la cipolla, tutto ben lavato e mettete il trito in un tegame, condite con olio, pepe e una presa di sale; mettete il tegame al fuoco e a calore moderato fate soffriggere gli odori insieme all’olio per brevissimo tempo; aggiungete i pomodori passati e l’uvetta ben lavata; fate bollire il sugo sempre a calore moderato per un quarto d’ora, aggiungete dell’acqua se ce ne sarà bisogno. Spellate il baccalà, fatelo a pezzi e ponetelo nel tegame, fatelo cuocere insieme al sugo per venti minuti circa, Sarà più raffinato se insieme al baccalà verserete nel tegame un bicchiere di latte.

© Riproduzione riservata