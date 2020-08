La strapazzata al tartufo nero dell’Umbria: ricetta facile e preparazione

La strapazzata di uova al Tartufo è un piatto molto diffuso in tutta l’Umbria, ottima come antipasto a pranzo o a cena. Molto diffusa in enoteche, osterie e ristoranti. Una ricetta molto facile da preparare, ma con alcuni passaggi fondamentali se si vuole gustare il piatto in maniera pregevole. Ottima sia nel periodo estivo che in inverno, preparata con tartufo pregiato di Norcia (quello invernale appunto) o con il più comune tartufo estivo chiamato Scorzone.

Il Tartufo Nero pregiato umbro è la qualità prevalente presente in Umbria: conosciuto come tartufo di Norcia e Spoleto, è diffuso anche in molti altri comuni circostanti. Il Tartufo nero pregiato dell’Umbria lo si trova in tutti i territori che fiancheggiano il corso del Nera e principalmente sul Monte Subasio e nelle zone di Assisi e Spello. Cresce nei terreni calcarei e argillosi, vivendo in simbiosi con altre piante come quercia, leccio, faggio e castagno.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews!

La strapazzata al tartufo nero dell’Umbria, ingredienti (per n. 3-4 porzioni). 75 gr di tartufi neri, 1 spicchio di aglio, 6 uova, 50 ml di olio, sale qb.

La strapazzata al tartufo nero dell’Umbria, procedimento. Grattugiare i tartufineri dell’Umbria. Far soffriggere uno spicchio di aglio nell’olio togliendo l’aglio quando sarà ben dorato. Far raffreddare l’olio. Aggiungere all’olio i tartufi precedentemente grattugiati, aggiungere il sale qb e far riposare per far si che l’olio si insaporisca. Nel frattempo rompere le uova in una ciotola, colare l’olio aromatizzato su una padella anti-aderente e aggiungere le uova. Iniziare a strapazzare le uova dall’albume e rompere i tuorli soltanto quando la chiara inizierà a diventare bianca. Aggiungere il tartufo, correggere di sale e continuare a strapazzare le uova. Quando queste saranno cotte a spegnere il fuoco e continuare a mescolare per qualche secondo. Servire immediatamente, è un piatto che va consumato caldo. Una volta che la strapazzata al tartufo nero sarà impiantata nel piatto da portata, grattugiarci sopra un po’ di tartufo fresco.

Buon appetito, da AssisiNews!