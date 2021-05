Minestra di ceci umbra, antica ricetta e preparazione

La minestra di ceci è un piatto tipico della cucina umbra, diffuso in molte parti d’Italia, adatto ad essere accompangato dai prodotti tipici di stagione. La minestra di ceci umbra è un piatto buono da gustare in tutte le stagioni, ottimo con dell’olio extra vergine di oliva versato fresco direttamente nella pietanza posta sul piatto da portata. Una pietanza tutta da gustare come primo in un pranzo o in una cana o come piatto unico, accompagnato anche da una fetta di pane arrostito.

Minestra di ceci umbra, ingredienti. (Per 6 persone) 300 gr di ceci già lessati, 30 gr di lardo, 6 cucchiai di olio, sale, pepe, un rametto di rosmarino, uno spicchio di aglio, 20 gr di pomodori pelati, 200 grammi di pasta di minestra o due uova di pasta fatta in casa e tagliata a scacchetti.

Minestra di ceci umbra, procedimento. Preparate un battuto con il lardo e ponetelo insieme all’olio in una casseruola, aggiungete l’aglio, il rosmarino, sale e pepe. Fate soffriggere i grassi insieme agli odori, aggiungete i pomodori, fate cuocere il sugo per un quarto d’ora. Togliete l’aglio e il rosmarino e passate il sugo col passa-tutto in un’altra casseruola. Versate nel sugo i ceci ben scolati avendo la precauzione di mescolarli spesso per evitare che si attacchino nel fondo e fateli insaporire nel sugo per qualche minuto. Sciogliete un dado e mezzo di estratto di carne in un litro e mezzo di acqua bollente che verserete nella casseruola (per chi preferisce non utilizzare il dado vegetale, mettere nella casseruola a bollire nell’acqua carota, sedano e cipolla, che una volta pronto il brodo verranno eliminati). Fate bollire tutto per mezz’ora. Gettate la pasta nella casseruola, mescolatela e appena sarà cotta scodellata e servitela subito.

