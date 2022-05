Mostaccioli di San Francesco, la ricetta della “Coca deji Angeli”

Emanuela Azzarelli, la “Coca deji Angeli”, è ormai diventata un’istituzione a Santa Maria degli Angeli. Cuoca per passione e amante della cucina umbra prepara ricette sfiziose di ogni tipo. Oggi, per Assisi News – che in futuro offrirà ai lettori anche altre ricette della “Coca deji Angeli” – viene svelata la ricetta dei famosi mostaccioli di San Francesco. “Però – ricorda lei – come fa i mostaccioli la “Coca deji Angeli” non li fa nessuno”. L’attaccamento alla terra umbra si ritrova anche nel suo slogan che riprende una frase attribuita a San Francesco d’Assisi: “Chi lavora con le mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista”.

La ricetta dei Mostaccioli di San Francesco le “è stata trasmessa dalla nonna Eufemia – al secolo Francesca – che abitava sulla Renaiola” – racconta. I mostaccioli erano i biscotti preferiti di San Francesco. Durante il suo viaggio a Roma nel 1190, conobbe la nobildonna Jacopa de’ Settesoli che gli fece assaggiare quello che sarebbe diventato il suo perenne “peccato di gola”. I biscotti “boni e profumosi”- così li descriveva Francesco – erano tipici del periodo della vendemmia e venivano realizzati con farina e mosto d’uva. Il Santo li amava talmente tanto da desiderarli anche in punto di morte e quando sentì avvicinarsi la sua ora fece scrivere a Jacopa – divenuta ormai una discepola di Francesco – di raggiungerlo alla Porziuncola portando con sé quei dolci.

La ricetta dei Mostaccioli di San Francesco della “Coca deji Angeli” prevede: 1 kg farina, 3 etti di zucchero, 2 uova, semi di anice, una bustina di uva passa ammollata su acqua tiepida e poi ben strizzata, 2 bustine di lievito, 1 bicchiere e mezzo di olio di semi e mezzo litro di mosto. Vista la presenza del mosto, la ricetta non prevede lievitazione. “Il composto – racconta senza svelare troppi particolari Emanuele Azzarelli – che non deve risultare troppo molle, va subito cotto per avere la giusta croccantezza. I mostaccioli vanno infornati prima nella parte bassa del forno a 160° con forno ventilato o a 180° con forno statico. Quando avranno raggiunto la giusta doratura si spostano nella parte alta per terminare la cottura”.

In occasione della Festa del Calendimaggio di Assisi, la “Coca deji Angeli” consegnerà i suoi prodotti proprio ad Assisi centro storico e con una confezione speciale dedicata alla due Parti, la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra. Per informazioni, approfondimenti, e perché no per provare i veri mostaccioli di Emanuela Azzarelli in arte la “Coca deji Angeli”, che la stessa ha donato personalmente anche a Papa Francesco in una delle sue ultime visite ad Assisi, è possibile contattare il numero 393 7047401 oppure iscriversi al gruppo Facebook “da la coca dejangeli”.

