Pane umbro senza sale: ricetta (ingredienti e preparazione) del pane sciapo

Il pane umbro senza sale deve la sua origine, secondo la vulgata popolare, alla sconfitta nella prima metà del 1500 quando il Papa decise di far pagare nei suoi domini, Umbria inclusa, tassa sul sale. Perugia insorse, ma perse, la battaglia e l’autonomia. Da allora in tutta l’Umbria il pane si mangia senza sale. Sono tante le persone che, in questi giorni di ‘isolamento’, sono tornate a produrre il pane in casa. Diverse le modalità di preparazione del pane umbro, svariate le ricette ognuna caratterizzata da alcune varianti. Grazie a una lettrice, AssisiNews fornisce ai propri lettori una ricetta del pane umbro senza sale, semplice ed essenziale.

Pane umbro senza sale, ingredienti: 500 gr. di farina 00, 10 gr. di lievito di birra 350 gr. di acqua tiepida; a piacimento 1 cucchiaino di miele o 1 cucchiaino di zucchero (per aiutare la lievitazione).

Pane umbro senza sale, preparazione: Setacciate la farina e disponetela in una ciotola (a piacere aggiungete o un cucchiaino di miele o un cucchiaino di zucchero, aiuteranno la lievitazione). Sciogliete il lievito nell’acqua calda e versate in maniera delicata il lievito sciolto aggiungendolo alla farina. Impastate finché l’impasto sarà elastico, è consigliabile un movimento che vada dall’esterno all’interno. Continuate ad impastare con forza. Una volta ottenuto l’impasto, mettetelo in una spianatoia e create il cosiddetto “panetto”.

Riponetelo poi in una ciotola spolverata di farina (va bene anche quella dove avevate lavorato l’impasto), copritelo con una pellicola trasparente e lasciatelo riposare per 2 ore (una volta si lasciava lievitare nella cosiddetta “madia”, in Umbria sono in molti ancora coloro che la posseggono. Per chi la ha in casa, non c’è modo migliore per farlo lievitare).

Una volta lievitato, ponete l’impasto su di una spianatoia e create una forma o circolare o il cosiddetto “filone”, spolveratelo di farina. Mettete il pane in una teglia per la cottura anch’essa ben spolverata di farina, coperto con un panno umido per un’ora. Trascorsa un’ora, scaldate il forno a 250 °C e quando sarà ben caldo abbassate la temperatura a 230º, inserite nel forno una ciotola di acqua calda ed infornate il pane per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, togliete la ciotola di acqua ed abbassate il forno a 180º per altri 30/35 minuti. Il pane è pronto. (Il pane umbro si può cuocere anche nel forno a legna, evitare invece la cottura a forno ventilato).

Buon appetito, da AssisiNews!