Pasta alle fave (fresche di stagione), guanciale e pecorino: ricetta e preparazione

La pasta con fave, guanciale e pecorino è un primo piatto saporito e sfizioso da preparare durante la stagione delle fave fresche, in particolare nel mese di maggio. Una ricetta che viene spesso preparata in Umbria (diffusa in tutto il centro Italia e non solo), dove le fave fresche di stagione sono molto amate anche gustate a crudo accompagnate solo da formaggio pecorino fresco o stagionato (solitamente cibo, dal fascino antico, preferito nelle tante feste storiche che si tengono in regione). Nella ricetta della pasta con fave e pecorino, aggiungendo il tocco stuzzicante del guanciale croccante si ottiene un primo piatto più gustoso e saporito. La pastasciutta più idonea se lunga sono gli spaghetti, ottime anche le penne rigate se si scegliesse la pasta corta. Per una versione vegetariana è possibile omettere il guanciale limitandosi alle sole fave con il pecorino.

Pasta alle fave, guanciale e pecorino. Spaghetti o penne rigate 180 gr, guanciale 80 gr, fave fresche di stagione 200 gr senza il baccello, formaggio pecorino 50 gr, sale e pepe qb.

Pasta alle fave, guanciale e pecorino. Iniziate tagliando in piccolissime parti il guanciale, poi mettetelo in un tegame antiaderente ben caldo e fatelo rosolare lentamente a fiamma bassa. Nel frattempo in un’altra pentola starete sbollentando le fave per pochi minuti. Una volta terminato il primo procedimento, proseguire eliminando la buccia dalle fave, appena inoltre sarà ben rosolato e criccante togliete il guanciale dal tegame e conservatelo da una parte. Adesso nel tegame con il quale avete rosolato il guanciale inserite le fave sbucciate e saltatele utilizzando l’olio rilasciato dal guanciale. Unite il guanciale ed aggiungete del pepe (non troppo) per insaporire maggiormente. Intanto avere messo la pasta in cottura in una pentola profonda con l’acqua calda, appena sarà cotta, scolate la pasta (al dente è consigliata) e fatela saltare nel tegame con il condimento mantecando con un pochino di acqua della cottura della pasta. Spegnete i fornelli, aggiungete il pecorino grattugiato a crudo, amalgamate bene il tutto, impiattate e servite. Sul piatto da portata potrete guarnire con delle fave precedentemente accantonate, in ulteriore piccola grattata di pecorino e una leggera spruzzata di pepe a decorazione.

