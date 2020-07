Pollo arrosto cotto allo spiedo: ricetta umbra e preparazione

Un piatto diffuso in tutto il mondo, moltissimo in Italia e nella nostra regione, diverse le modalità di cottura

Il pollo arrosto è un piatto diffuso in tutto il mondo, moltissimo in Italia ed in Umbria in maniera particolare. Si tratta di un pollo condito con varie spezie (a seconda appunto del luogo) e cotto in forno, alla brace o allo spiedo con la fiamma, proprio come nella ricetta che AssisiNews ha deciso di fornire. Questo metodo di cottura ancestrale è stato accuratamente perfezionato nel corso degli anni e oggi è possibile avere una buona cottura allo spiedo senza sforzo, con girarrosti e forni di rosticceria moderna o barbecue. Vengono utilizzati polli che hanno più di 120 giorni di età. Sono molti i modi per prepararlo, ma tradizionalmente viene cotto con un contorno di patate, ottimo anche con una insalata fresca di stagione.

Il Pollo arrosto, ingredienti (per 4 persone). Un pollo giovane di kg 1, gr 50 di prosciutto, sale, pepe, olio e aromatizzatelo a vostro piacere con salvia, rosmarino o finocchio selvatico.

Il Pollo arrosto, procedimento. Spennate il pollo, possibilmente a crudo e sbollentatelo, passatelo alla fiamma per bruciargli la peluria, svuotatelo, lavatelo bene e ponetelo in un piatto. Pulite accuratamente le interiora togliendo il fiele al fegatino, il sacchetto al ventricolo e la pelle che l’è stata a contatto; lavatele e fatele a dadini con il prosciutto che unirete alle rigaglie; condite con sale, pepe e aggiungete uno degli aromi che avrete preferito e mettete tutto internamente al pollo. Riavvicinate i lembi e ricucite con un filo per evitare che cadano durante la cottura. Infilate il pollo allo spiedo e cuocetelo girato alla fiamma. Durante la cottura ungetelo più volte con olio e spolverizzatelo all’inizio e a metà con sale e pepe. Quando il pollo avrà preso una bella tinta dorata, sfilatelo, fatelo a pezzi, ponetelo nel piatto da portata e contornatelo con insalata tenera o con patate al forno o fritte.

