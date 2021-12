Torrone bianco alle nocciole: ingredienti, ricetta facile e procedimento per farlo in casa

Come preparare in casa l'immancabile dolce delle feste natalizie adatto in ogni momento della giornata

Il torrone bianco alle nocciole fatto in casa è un dolce molto goloso, immancabile sulle tavole natalizie e per l’intero periodo delle feste, ottimo da gustare in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda, dopo il pranzo o la cena. Esistono tantissime ricette di questa prelibatezza italiana, diffusa in tutta la nazione. Moltissime le varianti di torrone da regione a regione, diverse le tipologie di frutta secca utilizzata, dalle nocciole alle mandorle, dalle noci ai pistacchi. Sgranocchiare il Torrone alle Nocciole, che rimane un po’ più morbido rispetto a quello alle mandorle da cui la ricetta non differisce di molto, regala sempre molto piacere. Questa che AssisiNews offre ai propri lettori è una delle versioni facili del Torrone alle Nocciole, una ricetta semplice – molto diffusa anche in Umbria – da preparare in casa con alcuni accurati passaggi. Il Torrone alla Nocciole fatto in casa ha un sapore unico, come tutto ciò che nasce dalla propria cucina, ed è ancora più speciale se lo si gusta insieme ai propri cari, in famiglia o con gli amici.

Torrone bianco alle nocciole, ingredienti. 450 gr di nocciole, 100 gr di zucchero, 100 gr di miele, 40 gr di albume, 30 gr di acqua.

Torrone bianco alle nocciole, procedimento. Ponete le nocciole su una teglia rivestita di carta forno e iniziate facendole tostare in forno a 170 °C per circa 10-15 minuti. Una volta che le nocciole saranno dorate, tiratele fuori dal forno ed eliminate l’eventuale pellicina strofinandole con un canovaccio pulito. Fate raffreddare le nocciole e intanto preparate lo sciroppo versando in un tegame antiaderente lo zucchero e l’acqua. Accendete la fiamma e fate dapprima sciogliere, quindi scaldare bene il composto che dovrà arrivare ad una temperatura di circa 145 °C.

Ora posizionate un pentolino a bagnomaria e versate all’interno l’albume, che monterete con le fruste elettriche insieme al miele fino a quando il tutto inizierà a staccarsi dalle pareti del contenitore. Una volta che lo sciroppo sarà pronto, versatelo a filo all’interno del composto di albumi e aggiungete anche le nocciole. Mescolate bene ed amalgamate al meglio il tutto e trasferitelo subito su una superficie liscia coperta con un foglio di carta da forno. Livellate bene il composto e, aiutandovi con altra carta forno, date al torrone una forma ben definita. Fate riposare circa 10 ore almeno il vostro torrone alle nocciole, quindi gustatelo come dolce delle feste, da soli o in compagnia, buono in ogni momento della giornata. Conservate il torrone alle nocciole in un luogo asciutto.

