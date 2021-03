Torta mimosa, la ricetta del dolce per la Festa della donna – e della mamma

La torta mimosa è un dolce delizioso che si prepara solitamente in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna. La Torta Mimosa si caratterizza da soffice pan di spagna farcito con crema diplomatica (crema pasticcera e panna montanta) che deve il suo nome “Torta mimosa” ai pezzettini di pan di spagna con cui è decorata che simulano proprio i grappoli della mimosa. Allegra, colorata e buonissima, è facile da preparare in casa nonostante non sembri. La Torta Mimosa è stata ideata a Rieti nel 1950 dal pasticcere Adelmo Renzi, poi nel decennio successivo ebbe un successo incredibile. Fu infatti presentata a San Remo in un concorso di pasticceria per omaggiare la città dei fiori, dove trionfò al primo posto. A piani, arricchita con le fragole, in veste black torta mimosa al cioccolato, variante all’ananas. Quella che vi AssisiNews presenta è la Ricetta originale della Torta Mimosa:

Torta mimosa, ingredienti per il Pan di Spagna. 5 uova, 100 g di farina, 150 g di fecola di patate, 250 g di zucchero, 1 bustina di lievito vanigliato, 1 limone grattuggiato.

Torta mimosa, ingredienti per la crema diplomatica. 2 tuorli d’uovo, 1 cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di farina, 2 bicchieri di latte, 225 ml di panna fresca, 1 bustina di zucchero a velo

Ingrediente (facoltativo). Fragole fresche q.b.

Torta mimosa, procedimento. Per realizzare una soffice e deliziosa Torta Mimosa si parte con la preparazione del pan di spagna. In una ciotola separare i tuorli delle cinque uova necessarie e montare gli albumi a neve. A parte, in un contenitore capiente, versare gli ingredienti rimanenti: 250 g di zucchero, i 5 tuorli precedenti e poimescolare. Aggiungere poi i 100 g di farina precedentemente setacciata, 150 g di fecola di patate, una bustina di lievito vanigliato per dolci, la scorza di un limone non trattato grattuggiata e, infine, gli albumi montati a neve. Mescolare lentamente per non smontare le chiare d’uovo con un movimento dall’alto verso il basso. Una volta ottenuto un impasto omogeneo versare il composto in due stampi precedentemente rivestiti di carta da forno del diametro di circa 20 cm. Infornare uno accanto all’altro e cuocere per 20/30 minuti a 180° (a seconda della tipologia del forno utilizzato). Mentre il pan di spagna è in cottura realizzare la crema diplomatica.

In un tegame versare i 2 bicchieri di latte, 125 ml di panna fresca e un cucchiaio di zucchero fino a bollore. In una ciotolina a parte sbattere i tuorli con lo zucchero. Versare il composto nel tegame dove bolle il latte e mescolare a fioco dolce fin quando la crema non si addensa. Una volta pronta porre in una pirofila per farla raffreddare e ricoprirla con un foglio di pellicola trasparente. Versare 100 ml di panna fresca in una ciotola, aggiungere lo zucchero a velo e montare. Spostare la crema, una volta raffreddata, in un’altra ciotola, mescolare per ammorbidirla e aggiungere lentamente la panna montata. Mescolare ora energicamente e porre a riposare in frigorifero per circa mezz’ora. A parte preparare le fragole (se si desidera): tagliare a piccoli pezzetti le fragole, condirle con zucchero e limone e lasciare riposare un paio d’ore in frigorifero. Quando il pan di spagna è pronto, sfornare e lasciare raffreddare. Una volta freddo, tagliare a metà i due dischi di pan di spagna in modo da ricavare 4 dischi totali.

Tenere un disco centrale da parte, eliminare il bordo e tagliarlo a piccoli a cubetti. I cubetti serviranno per creare il caratteristico effetto ottico e spugnoso della mimosa da disporre sulla superficie della torta. Adesso scolare le fragole, tenere da parte il sugo e allungarlo con acqua zuccherata: il liquido zuccherino appena creato sarà indispensabile per bagnare i dischi di pan di spagna donando alla Torta Mimosa una morbida consistenza ed un piacevole gusto zuccherato. Disporre dunque il primo disco di pan di spagna e bagnare il fondo con il composto zuccherino, aggiungere uno strato di crema diplomatica e uno di fragole e ripetere l’operazione con i dischi rimanenti. Aggiungere l’ultimo disco di pan di spagna e bagnarlo nel liquido zuccherino, coprire con panna montata e appoggiare sopra i cubetti di pan di spagna precedentemente tagliati. La Torta Mimosa (rigorosamente senza alcool) è pronta da gustare fresca appena preparata va conservata in frigorifero.

Buon appetito, da AssisiNews!