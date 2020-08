Coronavirus ad Assisi, tre guariti e un positivo in più: il bollettino

Due guariti in più, ma anche un positivo in più. È il bilancio del coronavirus ad Assisi nelle ultime 24 ore desumibile dalla dashboard della Regione Umbria. Nella città serafica i guariti passano da 51 a 54, un aumento di 3 unità, ma i casi positivi totali dall’inizio della pandemia si alzano da 59 a 60, segno che c’è un positivo in più. Gli attualmente positivi al coronavirus ad Assisi scendono dunque da 7 a 5. Rimane stabile la situazione a Bastia Umbra e Bettona.

In totale nelle ultime 24 ore sono nove i nuovi casi di Covid-19 in Umbria, con 505 tamponi effettuati (anche a causa della domenica; in totale sono 154.171). L’aggiornamento del bollettino è delle ore 10.57 di lunedì 31 agosto. Tre le guarigioni accertate; il numero complessivo degli attuali positivi al coronavirus in Umbria sale a 273 (+6). Dall’inizio dell’emergenza sono 1.793 le persone che hanno contratto il coronavirus. Il numero dei decessi è fermo a 80. I 9 nuovi casi, oltre ad Assisi che vede anche le tre guarigioni succitate, si sono registrati a Gubbio (4; la città sale a 17 contagi, perlopiù collegati a una giovane tornata dalle vacanze: sono attualmente in quarantena domiciliare, tutti asintomatici o con lievi sintomi), Passignano sul Trasimeno (1), San Gemini (1), Terni (2).

In ogni caso si raccomanda sempre l’osservanza delle regole di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine in tutti i casi in cui le persone si trovano vicine, sia nei luoghi chiusi sia all’aperto. Chi torna da paesi esteri sono obbligati a segnalarlo immediatamente all’autorità sanitaria attraverso il numero 800.63.63.63 o per email a [email protected] In tutta l’Umbria come in Italia vige l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.