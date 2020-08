Strada panoramica degli Stazzi, partita la riqualificazione (foto)

Su istanza dei sindaci di Assisi e Spello l’Afor (Agenzia forestale regionale) ha iniziato i lavori di prima riqualificazione della strada panoramica degli Stazzi con l’apposizione di breccia per riempire i tratti più rovinati. I lavori, giunti la scorsa settimana fino al limite degli Stazzi, proseguiranno (meteo permettendo) nella parte sommitale, che è la più ammalorata, fino a giungere alla Madonna della Spella.

La segnalazione era stata lanciata nel gruppo Sei di Assisi se… nei giorni scorsi e, rilanciata anche da Assisi News, aveva portato alla replica dell’amministrazione comunale che aveva anche ricordato il progetto di valorizzazione del Monte Subasio.

“I sindaci Proietti e Landrini – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – continueranno nella propria opera di richiesta alla Regione (ente competente) di investire risorse adeguate nel rifacimento di questa importante strada e nella gestione di tutto il territorio di proprietà demaniale del parco del Monte Subasio”. Come recentemente ribadito dai due sindaci, “la strada che arriva all’Eremo delle Carceri è provinciale, da quel punto in poi è demaniale, quindi la competenza per la riqualificazione spetta esclusivamente alla Regione; da tempo chiediamo all’ente gestore del patrimonio demaniale, anche come Comunità del Parco, di riqualificare la strada panoramica degli Stazzi”.

“Ora l’Afor ha iniziato la prima fase di riqualificazione – concludono Proietti e Landrini – e speriamo che in tempi brevi si concluda perché quel tratto rappresenta un serio pericolo per le condizioni disastrate in cui versa. Come Comuni di Assisi e Spello non abbiamo nessuna competenza nella gestione di questa viabilità: anche per questo stiamo perseguendo con forza la via dell’Associazione dei Comuni del Parco, che quando sarà realizzata ci permetterà finalmente di intervenire su questo e altri problemi.”