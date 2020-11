Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’1 novembre 2020: 768 nuovi positivi

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi salgono di 768 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 126 a 135, più 9. Nel dettaglio, tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 6559 a 7215 (656 positivi in più); il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 10.179 a 10.947 (più 768 tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 3.494 a 3597 (103 in più). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3489, per un totale da inizio pandemia di 302.117 (ieri erano 298.628). Aumentano anche i ricoverati in totale, da 320 a 341 (21 ricoveri in più), di cui 46 (ieri erano 43; più 3) in terapia intensiva. Gli isolamenti contumaciali sono 8.460 (ieri erano 8.262, + 198), le persone uscite dall’isolamento salgono a 57.011 (ieri erano 56.097, più 914).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono dai 326 di ieri ai 367 di oggi (più 41), mentre i guariti passano da 134 a 135 (più uno). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 463 a 505 (più 42 unità), le persone in isolamento contumaciale passano da 318 a 358 (più 40). I ricoverati salgono da 8 a 9, più uno, nessuno in terapia intensiva. Invariati a tre i decessi.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 288 a 334, più 46, frutto però anche di 3 guarigioni in più (132 contro le 129 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 49 unità, 468 contro 419. Sono 316 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 271 (+ 45 unità). I ricoverati in totale sono 18 (ieri erano 17), 2 in terapia intensiva (più uno rispetto a ieri). Due i decessi.

A Bettona i casi positivi attuali aumentano di 4unità, da 32 a 36, sempre 11 i guariti; i casi positivi da inizio pandemia salgono dunque di 4 unità, da 45 a 49. Aumento di 4 unità per le persone in isolamento contumaciale, da 29 a 33. Invariati i ricoveri, 3 di cui due in terapia intensiva (invariato), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono di 2 unità, da 37 a 39, sempre 14 i guariti; i casi positivi da inizio pandemia salgono di 2 unità, da 51 a 53; più 2, da 37 a 39, le persone in isolamento contumaciale. Nessun ricovero, nessuna terapia intensiva e nessun decesso da inizio pandemia.