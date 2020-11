Progetto Assisi, matrimonio tra Forza Italia, Uniti per Assisi e Cristiano Riformisti

Forza Italia Assisi, Uniti per Assisi e i Cristiano Riformisti si uniscono in un nuovo soggetto politico, Progetto Assisi. Dopo che inizialmente era stata indetta una conferenza stampa poi annullata causa emergenza Covid 19, sono il coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Romizi, i consiglieri comunali Antonio Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini (recentemente fuoriuscito dalla maggioranza), il coordinatore di Forza Italia Assisi Leonardo Paoletti, Marco Renga, coordinatore di Forza Italia Perugia, il vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, gli onorevoli Fiammetta Modena, Catia Polidori, Raffaele Nevi e Nilo Arcudi ad annunciare la nascita di ‘Progetto Assisi’.

L’augurio di Romizi, secondo cui Progetto Assisi è “l’unione tra anime che finalmente hanno trovato il modo di coesistere e proseguire la propria strada politica insieme”, è che “questa esperienza sia presto replicata anche in altri territori della nostra Regione”. “La scelta che abbiamo fatto – spiega il coordinatore comunale di FI Assisi Paoletti – risulta essere frutto di una lunga riflessione politica, una naturale unione che avrà il suo culmine alle prossime amministrative del 2021 che vedono sin d’ora la coalizione di centro destra unita e compatta”.

“Nasce la casa dei Riformisti e moderati insieme. L’unione di intenti tra Forza Italia, Cristiano Riformisti e Uniti per Assisi mostra tutta la sua credibilità come nuovo soggetto politico nel territorio di Assisi e non solo. Auguro a tutti un proficuo lavoro”, dice Bastanini, mentre per Tonino Lunghi “Oggi abbiamo definito un cammino da intraprendere insieme per la prossima tornata amministrativa 2021-2026. Questo progetto me lo immagino come una grande casa da costruire in cui tutti possono portare il loro mattone”. Gli attuali consiglieri comunali termineranno la loro esperienza politica nei rispettivi gruppi consiliari (in realtà Bastianini ha però lasciato la maggioranza), coerentemente con il mandato che gli elettori hanno voluto dare loro nelle precedenti amministrative. Bocchini, attualmente consigliere Provinciale, costituirà, da subito, in Consiglio Provinciale, il nuovo gruppo di Forza Italia.