Coronavirus in Umbria, bollettino del 13 novembre 2020: è boom di guariti, quasi 1000 in un giorno

Primi segnali di inversione di tendenza? Per la prima volta da settimane i positivi al coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi scendono, e non salgono, di 394 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 226 a 234, più 8.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 17.036 a 17.640 (604 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 6.021 a 7.011 (990 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.789 a 10.395 (394 positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 5.014, per un totale da inizio pandemia di 351.691 (ieri erano 346.677). I ricoverati in totale passano da 423 a 427 (4 in più), di cui 68 in terapia intensiva (1 in meno rispetto ai di ieri, 69) . Gli isolamenti contumaciali sono 11.898 (ieri erano 11.656, più 242), le persone uscite dall’isolamento salgono a 73.890 (ieri erano 71.745, più 2.145).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 540 di oggi ai 511 di oggi (meno 29), i guariti passano da 241 a 282 (più 41). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 13 unità, da 786 a 799, le persone in isolamento contumaciale scendono da 523 a 497 (meno 26). I ricoverati sono 14 (tre in meno rispetto a ieri, 17), di cui 3 in terapia intensiva (ieri erano 4). Salgono purtroppo i decessi, da 5 a 6. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 382 a 372, meno 10; i guariti da 260 a 296, più 36. I casi positivi da inizio pandemia passano da 644 a 671, più 27. Sono 356 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 367 (meno 11). I ricoveri passano da 15 a 16 (più 1), di cui 5 in terapia intensiva (ieri erano 3, più 2). I decessi rimangono 3. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 71 a 75, più 4, i guariti aumentano da 19 a 22 (più 3). I positivi da inizio pandemia passano da 92 a 99 (più 7). Le persone in isolamento contumaciale sono 70, 3 in più rispetto a ieri, quando erano 67. I ricoveri sono 5 (più 1), di cui 2 in terapia intensiva (più 1), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali passano da 65 a 62 (meno 3), i guariti da 27 a 32 (più 5); i casi positivi da inizio pandemia passano da 92 a 94 (più 2), sono 61 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 64 (meno 3). Un ricoverato in totale, in terapia intensiva, e nessun decesso da inizio pandemia.

Intanto per contenere la pandemia di coronavirus in Umbria la Presidente della Regione, Donatella Tesei ha firmato un’ordinanza, in vigore sino al 22 novembre, che proroga alcune restrizioni già in essere che si sommano a quanto previsto dal Dpcm. Tra queste è confermata la didattica a distanza per le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie. Si proroga la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio.

È fatto inoltre divieto dell’esercizio domenicale di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche. Sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Sospese anche tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche. È sospeso per il medesimo periodo, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.