Coronavirus in Umbria, bollettino del 14 novembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 579 unità, comunque un calo rispetto ai numeri dei giorni scorsi anche se in salita dopo la discesa di ieri. Purtroppo salgono anche le vittime, da 234 a 242, più 8.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 17.640 a 18.219 (579 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 7.011 a 7.196 (185 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.395 a 10.781 (386 positivi in più; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.429, per un totale da inizio pandemia di 356.390 (ieri erano 351.691). I ricoverati in totale passano da 427 a 429 (2 in più), di cui 68 in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri) . Gli isolamenti contumaciali sono 13.009 (ieri erano 11.898, più 1.111), le persone uscite dall’isolamento salgono a 77.963 (ieri erano 73.890, più 4.073).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 511 di ieri ai 527 di oggi (più 16), i guariti passano da 282 a 286 (più 4). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 21 unità, da 799 a 820, le persone in isolamento contumaciale salgono da 497 a 513 (più 16). I ricoverati sono 14 (invariato rispetto a ieri), di cui 2 in terapia intensiva (ieri erano 3). Salgono ancora i decessi, da 6 a 7. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 372 a 377, più 5; i guariti da 296 a 305, più 9. I casi positivi da inizio pandemia passano da 671 a 685, più 14. Sono 362 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 356 (più 6). I ricoveri passano da 16 a 15 (meno 1), di cui 5 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 3. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 75 a 79, più 4, i guariti rimangono 22. I positivi da inizio pandemia passano da 99 a 103 (più 4). Le persone in isolamento contumaciale sono 74, 4 in più rispetto a ieri, quando erano 70. I ricoveri sono 5 (invariato), di cui 2 in terapia intensiva (invariato), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali passano da 62 a 64 (più 2), i guariti da 32 a 36 (più 4); i casi positivi da inizio pandemia passano da 94 a 100 (più 6), sono 62 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 61 (più 2). Due i ricoverati in totale (uno in più rispetto a ieri), 1 in terapia intensiva (invariato), e nessun decesso da inizio pandemia.

Ad Assisi fronte delle scuole, ad oggi su 2177 bambini che frequentano in presenza (nidi, infanzia, primaria) nessuno è positivo al Covid-19, di conseguenza nessuna classe si trova in isolamento.

A proposito delle comunicazioni, da ricordare che, a partire dal 10 novembre per Ordinanza Regionale, le persone affette da Covid-19 non riceveranno più le ordinanze sindacali di isolamento e di revoca. L’obbligo di restare a casa, per i casi positivi e i contatti diretti, viene inserito direttamente nella comunicazione con cui il dipartimento di prevenzione delle Usl1 attesta la positività del soggetto, mentre la revoca del provvedimento viene contenuta in una ulteriore comunicazione, sempre dell’Usl di competenza territoriale. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti, insieme alla task force costituita per l’emergenza e al COC di cui fanno parte il gruppo protezione civile comunale, caritas, croce rossa, misericordia e ASL, continuerà senza sosta nell’impegno di assistenza alla popolazione; resta in piedi l’attività di sostegno alle persone positive e alle loro famiglie, a cui il sindaco esprime la vicinanza dell’amministrazione in questo momento difficile e complesso: per qualsiasi informazione o necessità possono rivolgersi al numero telefonico 075 8138646.