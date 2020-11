Tozzetti umbri, con nocciole o mandorle: ricetta, ingredienti e preparazione

Uno dei ‘must’ in cucina delle ricette dell’Umbria sono i tozzetti. I tozzetti umbri, da non confondere con i cantucci toscani, sono una prelibatezza dolce secca, molto diffusa nel territorio di Assisi e circostante e in tutta l’Umbria. I tozzetti umbri sono ottimi da gustare dopo un pranzo o una cena, buoni a merenda o anche a colazione. Di ricette per i tozzetti umbri ne esistono di varie interpretazioni. Ognuno infatti può aggiungere magari un dettaglio o un ingrediente personale, secondo il proprio gusto. Ciò che contraddistingue i tozzetti umbri, alle nocciole o alle mandorle, è l’aggiunta dei semi di anice, che danno a questi dolcetti secchi inconfondibili, un aroma, un profumo è un sapore inconfondibili.

L’ideale per apprezzarne al meglio il sapore è servirli con un vino liquoroso, vinsanto o passito. Di seguito la ricetta proposta da AssisiNews:

Tozzetti umbri, ingredienti. 1/2 kg di farina, 3 uova, 250 gr di zucchero, 150 gr di burro, buccia di 1 limone grattugiata, 60 gr di nocciole spellate (o 60 gr mandorle spellate, a piacimento), 1 bustina di lievito per dolci, se si desidera aggiungere 40 gr di uvetta, anice q.b.

Tozzetti umbri, procedimento. Iniziate facendo la fontana con la farina setacciata, sbattere all’interno le uova con lo zucchero, unire il burro ben morbido o appena disfatto a bagnomaria, il lievito e tutti gli altri ingredienti, poi lavorare l’impasto. Dividerlo in vari filoncini e porli sulla placca del forno, infornare a 180° per circa 20′. Quando i filoncini saranno di un buon colore pari ad una lieve doratura, togliere la placca dal forno, lasciar raffreddare non troppo e quindi tagliare i filoncini di sbieco, a fette, in modo da ottenere dei biscotti. Rimetterli sulla placca e far dorare inserendoli nuovamente in forno per altri 10′-15′. Gustarli da soli oppure ottimi serviti con il vinsanto (o passito).

