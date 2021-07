Coronavirus in Umbria, il bollettino del 18 luglio 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 67 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 30 persone). Invariate le vittime da inizio pandemia, purtroppo 1.424 persone scomparse.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 57.079 a 57.146 (appunto 67 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia sono fermi a 54.969 (invariati). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 686 a 753 (più 67; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.424, per un totale da inizio pandemia di 996.582 (ieri erano 995.158), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 2.853, per un totale di 528.820 (ieri erano 525.967). I ricoveri salgono da 7 a 8, più 1, di cui 1 in terapia intensiva, invariato. Gli isolamenti contumaciali salgono da 722 a 935, più 213.

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali sono fermi a 11, e anche i guariti sono sempre 2.164. I casi positivi in totale da inizio pandemia restano 2.227. Le persone in isolamento contumaciale sono ferma a 11. Nessuna persona è ricoverata, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 52.

Intanto il gruppo consiliare di Uniti per Assisi (consiglieri Antonio Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini) ha presentato una interrogazione per proporre al Sindaco di far vaccinare tutti i dipendenti Comunali, che non lo avessero già potuto fare, utilizzando il Servizio che Confindustria Umbria ha organizzato al PalaEventi di S. Maria degli Angeli. “Ci sono segnali preoccupanti di ripresa dei contagi anche nel nostro territorio ed esiste la preoccupazione dei dipendenti comunali per i rischi che corrono stando a contatto giornaliero con un gran numero di persone. Dato che abbiamo questa opportunità, sfruttiamo in maniera decisa e rapida per non trovarci impreparati”, dicono i tre consiglieri. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali rimangono 1. I guariti, tra ieri e oggi, rimangono 1.862, invariati. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 1.912, invariati. Gli isolamenti contumaciali sono sempre 1. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 49. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi restano 4, invariati rispetto a ieri, e anche i guariti rimangono 354, invariati. I casi positivi da inizio pandemia restano 367, invariati. Quattro persone sono in isolamento contumaciale, invariate. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 6, e anche i guariti restano 356. I casi positivi totali rimangono 368 e anche le persone in isolamento contumaciale sono sempre 6. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia restano 6.

