Fritto misto di verdure all’italiana, ingredienti e preparazione

Il fritto misto di verdure all’italiana è un piatto diffuso un po’ in tutto lo Stivale, anche in Umbria. Ottimo come antipasto o contorno, buono e leggero, in particolare giusto anche in estate dove le verdure possono essere fresche e di stagione, può anche accompagnare altre pietanze. Una preparazione facile che in tutto potrà durare circa una ventina di minuti. A discrezione di ognuno, sarà possibile scegliere varie tipologie di verdure. Questa la ricetta offerta ai lettori da AssisiNews.

Fritto misto di verdure all’italiana, ingredienti (per 4 persone). 2 zucchine, 2 carote, 2 patate, 1 melanzana, 1 peperone, 150 gr di farina 00, olio di semi per friggere q.b., sale q.b.

Fritto misto di verdure all’italiana, preparazione. Pulite e pelate bene le verdure, lavatele, asciugatele e tagliatele (a dadini oppure in lunghe striscette). Infarinate in maniera leggera le verdure, passatele in un setaccio. Nel frattempo avrete posto sul fuoco una padella con abbondante olio di semi che lascerete scaldare bene (l’olio dovrà essere ben caldo per un’ottima frittura). Una volta che l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura, unite allo stesso le verdure infarinate, friggetele e adagiatele su un foglio di carta assorbente per farle scolare bene. Una volta scolate, condite le verdure con del sale quando saranno ancora bollenti. Servire in tavola!

