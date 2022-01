Coronavirus in Umbria, il bollettino del 23 gennaio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 1.832 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 2.258 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.587 a 1.593, 6 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 140.095 a 141.927 (appunto 1.832 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 113.100 a 115.399 (2.299 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 25.408 a 24.935 (meno 473; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.572, per un totale da inizio pandemia di 1.438.496 (ieri erano 1.434.924), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 12.394, per un totale da inizio pandemia di 1.863.461 (ieri erano 1.851.067). I ricoveri passano da 199 a 200, più 1, di cui 8 in terapia intensiva, meno 4. Gli isolamenti contumaciali passano da 25.209 a 24.735, meno 474. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 893 a 887, meno 6, mentre i guariti aumentano da 4.352 a 4.432, più 80. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 5.300 a 5.374, più 74. Le persone in isolamento contumaciale passano da 889 a 883, meno 6. Quattro persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 55, invariati. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 736 a 718, meno 18. I guariti aumentano da 3.542 a 3.616, più 74. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 4.329 a 4.385, più 56. Gli isolamenti contumaciali passano da 733 a 715, meno 18. Tre persone sono ricoverate, una in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 51. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 143 a 148, più 5, mentre i guariti aumentano da 737 a 751, più 14. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 889 a 908, più 19. Le persone in isolamento contumaciale passano da 142 a 148, più 6. Nessuna persona è ricoverata, meno 1. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 201 a 207, più 6, mentre i guariti aumentano da 636 a 645, più 9. I casi positivi totali salgono da 844 a 859, più 15, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 200 a 207, più 7. Nessuna persona è ricoverata, meno 1. I decessi da inizio pandemia rimangono 7.

