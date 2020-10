Coronavirus in Umbria, i nuovi positivi sfiorano quota 700: il bollettino del 29 ottobre

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi salgono di quasi 700 unità, 694 per la precisione su 4.584 nuovi tamponi processati (ossia senza quelli di controllo), e ci sono purtroppo altre 5 vittime: dei 119 decessi da inizio pandemia, 22 sono avvenuti nell’ultima settimana. Le persone dichiarate guarite sono 117, 7.505 gli umbri in isolamento. Gli attualmente positivi in Umbria sono 5.576 (erano 3.275 la scorsa settimana), e nelle ultime 24 ore si segnalano 9 nuovi ricoveri, di cui 4 in terapia intensiva. In tutto i pazienti Covid ricoverati in Umbria sono 301, 41 in rianimazione; 108 i ricoveri in totale nell’ultima settimana, 19 in terapia intensiva.

Nel dettaglio, tra ieri e oggi i positivi attuali passano da 5004 a 5576 (572 positivi in più), i guariti da 3.155 a 3272 (117 in più). Salgono purtroppo le vittime, da 114 a 119, mentre il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 8.273 a 8.967 (più 694 tra ieri e oggi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4584, per un totale da inizio pandemia di 290.964 (ieri erano 286.380). Aumentano anche i ricoverati in totale, da 292 a 301 (9 ricoveri in più), di cui 41 (ieri erano 37) in terapia intensiva. Gli isolamenti contumaciali sono 7.505 (ieri erano 6100, più 160), le persone uscite dall’isolamento salgono a 55.017 (ieri erano 54.675).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi salgono dai 263 di ieri ai 291 di oggi, mentre i guariti passano da 115 a 125 (10 in più). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 381 a 419 (più 38 unità), le persone in isolamento contumaciale balzano da 256 a 285 (più 29). I ricoverati passano da 7 a 6, nessuno in terapia intensiva. Invariati a tre i decessi.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 246 a 263, più 17, frutto però anche di 6 guarigioni in più (117 contro le 111 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 23 unità, 381 contro 358. Sono 249 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 231 (un salto di 18 unità). I ricoverati in totale sono 14 (ieri erano 15, meno uno), 1 in terapia intensiva (dato invariato). Fermi a uno i decessi da inizio pandemia.

A Bettona i casi positivi attuali aumentano di una unità, da 23 a 24, ma aumentano anche i guariti, da 10 a 11; i casi positivi da inizio pandemia salgono dunque di due unità, da 35 a 37. Aumento di una unità per le persone in isolamento contumaciale, da 19 a 20. Sempre quattro i ricoverati, di cui due in terapia intensiva, sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono di tre unità, da 27 a 30, ma c’è anche un guarito in più (da 12 a 13); i casi positivi da inizio pandemia salgono di 4 unità, da 39 a 43; più 3, da 27 a 30, le persone in isolamento contumaciale. Nessun ricovero, nessuna terapia intensiva e nessun decesso da inizio pandemia.