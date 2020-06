Frate Francesco, la scuola secondaria ha aiutato gli alunni a riflettere sul lockdown

L’arrivo del COVID-19 ha costretto tutti i docenti e gli alunni a una improvvisa interruzione della vita scolastica e a un ripensamento della didattica; di colpo si è persa la quotidianità e la possibilità di incontrarsi tra compagni di classe. I docenti della scuola “Frate Francesco”, afferente all’Istituto Comprensivo Assisi 1 – si legge in una nota della scuola – hanno mantenuto il contatto con i propri alunni anche a distanza, cercando di ricreare quei momenti di incontro e scambio di idee e pensieri che connotano un normale percorso didattico.

Durante una di queste lezioni, la docente di Arte ha chiesto agli alunni di fermarsi a riflettere sul periodo di isolamento forzato e sulle speranze per il futuro. Queste riflessioni si sono concretizzate in oltre cento disegni eseguiti dai ragazzi e da loro inviati in formato elettronico alla professoressa. Anche le docenti di Lettere hanno chiesto ai propri alunni di trasformare in parole le loro sensazioni, paure e speranze e ne sono scaturiti temi, video, poesie e riflessioni.

La risposta degli alunni è stata così grande, sorprendente e significativa che è nata l’iniziativa #iorestoacasa, trasformata poi in un concorso grafico-letterario rivolto alle classi della Scuola Secondaria Frate Francesco. L’evento culminerà il 25 giugno nella serata di premiazione dei migliori elaborati grafici e letterari selezionati dalla giuria costituita da alcuni docenti della scuola e dall’Assessore alle Politiche Scolastiche Simone Pettirossi.

Tutti gli alunni riceveranno l’attestato di partecipazione per il loro prezioso contributo ed i

primi quattro vincitori, per ciascuna categoria (ambito artistico ed ambito letterario), riceveranno dei buoni sconto da spendere presso il “Centro TIM Visconti” di Santa Maria degli Angeli. La cerimonia si svolgerà in diretta alle 20.30 sulla piattaforma Zoom a cui gli alunni saranno invitati ad accedere .Durante la serata saranno mostrati i loro disegni e letti alcuni passi tratti dai testi inviati. Inoltre sarà anche l’occasione per premiare gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria che si sono distinti nei Giochi Matematici d’Autunno promossi dall’Università Bocconi di Milano, svolti nel mese di Novembre. “Sarà una grande occasione per incontrarsi, anche solo virtualmente – fanno sapere dalla Frate Francesco – e chiudere questo anno scolastico così unico e particolare”.